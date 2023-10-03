Dağlıca’nın planlayıcısı öldürüldü

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MİT, saha ajanları aracılığıyla 1988 yılından bu yana terör örgütü PKK bünyesinde faaliyet yürüten “Aslan Çele” kod adlı Müzdelif Taşkın’ın Suriye’de izine ulaştı. Bir süre takip edilen terörist Taşkın, yapılan hazırlıkların ardından Kamışlı-Amude karayolu üzerinde yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi.Öldürülen Taşkın, 2007 yılında Hakkâri’nin Dağlıca köyündeki TSK Komando Taburu’na ağır silahlarla düzenlenen ve 12 askerin şehit olduğu, 16 askerin yaralandığı saldırının planlayıcısıydı. 2010 yılında Irak’a geçerek terör örgütünün sözde Zap eyalet sorumlularından oldu. Zap alanındaki terörist faaliyetleri dolayısıyla PKK yönetimi tarafından Avaşin eyaleti genel sorumlusu olarak görevlendirildi. Irak alanında bulunduğu süreç içerisinde PKK’ya yeni katılan kadrolara askeri ve ideolojik eğitimler verdi.

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SALDIRILARA KATILIYORDU

Barış Pınarı Harekâtı öncesinde Suriye’ye geçen Taşkın, harekâtın bitmesinin ardından YPG tarafından tünel, mevzilendirme çalışmalarını planlamak ve faaliyete geçirmek adına sorumlu düzeyde görevlendirildi. Son olarak PKK/YPG adına sözde Suriye asayiş genel sorumlusu olarak faaliyetlerine devam eden Taşkın, 35 yıl PKK bünyesinde saldırıların planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak faaliyet gösterdi.