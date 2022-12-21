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Dağda 11 saat

Güncelleme Tarihi:

#AFAD#Rus Turist#112 Acil Çağrı Merkezi
Dağda 11 saat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 07:00

Doğa yürüyüşüne çıkan 4 Rus turist, geri dönemeyince yetkililerden yardım istedi. Yaklaşık 11 saat dağda mahsur kalan turist grubunu jandarma ve AFAD ekipleri kurtardı.

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Antalya Kemer’de 17 Aralık günü yürüyüşe çıkan 1’i kadın 4 Rus turist, bir süre sonra dağda mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne aynı gün 19.00 sıralarında yapılan ihbar sonrası İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, turistlerin bulunduğu bölgeye doğru harekete geçti. Ekipler, gece boyu süren çalışmaların ardından dün 07.00 sıralarında turistlerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle helikopter desteği istendi. Aydın Filo Komutanlığı’ndan havalanan Sikorsky tipi helikopter, Kemer’e gelip, S.K., S.I., E.M. ve A.V.’yi aldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen Rus turistler, ilçe merkezine bırakıldı.

 

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#AFAD#Rus Turist#112 Acil Çağrı Merkezi

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