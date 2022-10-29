Cumhuriyetin 99. yıldönümü coşkuyla kutlandı

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Günün erken saatlerinde başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören ve gösterileri akşam saatlerine kadar sürdü.

Coşkulu kutlamalar renkli anlara sahne olurken, birçok ilde fener alayları düzenlendi

İSTANBUL'DA IŞIK GÖSTERİLERİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel İstanbul’daki tarihi mekanlarda "Türkiye Yüzyılı" temasıyla ışıklandırma ve 3 boyutlu video mapping gösterileri gerçekleştirildi.

Kadıköy'de ise Bağdat Caddesi’ndeki Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü’ne katılan yüz binlerce kişi Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Gözden Kaçmasın Tarihi mekanlarda ışık gösterisi Haberi görüntüle

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İZMİR'DE BAYRAK VE MEŞALELER İLE CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

Cumhuriyetin 99. yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de büyük coşkuyla kutlanıyor. İzmir’in Bergama ilçesinde Bergama Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene çok sayıda vatandaş katıldı.

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Çiğli Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve dört gün süren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve ilçe protokolünün katılım gösterdiği Cumhuriyet Resepsiyonu ile başladı. Aynı gün Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen masa tenisi turnuvası birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu. Kutlamalar, Kasaplar Meydanında düzenlenen etkinlikler ile devam etti. Çiğli Belediyesi kursiyerleri ile kadın kooperatifleri üyelerinin el emeğiyle ürettikleri ürünlerin yer aldığı stantlara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kasaplar Meydanındaki kutlamalar her yaştan vatandaşın katıldığı tavla ve dama turnuvası ile sona erdi.

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Bayraklı Belediyesi tarafından, hafta boyunca süren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde ‘Atatürk ve Cumhuriyet’ temalı sergi açıldı, ‘100. Yılın Şafağında Cumhuriyet’ konulu söyleşi gerçekleştirildi. Urla’daki törene ise Belediye Başkan Vekili Kaymakam Murtaza Dayanç, ilçe protokolü, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Dayanç, “Güçlü olmalıyız ki Türkiye Cumhuriyetine ve Türk milletinin istikbaline zarar vermeyi kimse aklından bile geçiremesin” dedi.

Çeşme'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Musalla Mahallesindeki 16 Eylül Parkından Cumhuriyet Meydanına kadar, bayraklar ve meşalelerle gerçekleştirilen yürüyüş ile devam ediyor. Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanındaki Suavi konseri ile sona erecek.

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PORSUK ÇAYI'NDA 29 EKİM'E ÖZEL FENER ALAYI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Porsuk Çayı’nda gondol ve teknelerle fener alayı düzenledi. Eskişehir’in yanı sıra çevre illerden gelen binlerce kişi alayın gelişini çalınan marşlar eşliğinde eğlenerek bekledi.

Fener alayı Köprübaşı mevkisinden başlarken, çay kıyısında bekleyenler ellerinde bayraklarla fener alayının geçişini izleyip, bu anları cep telefonlarına kaydetti. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, fener alayı gondolundan halkın bayramını kutlarken, gondol ve teknelerden yakılan meşaleler renkli görüntüler oluşturdu.

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ANTALYA'DA 29 EKİM COŞKUSU; BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINDA BULUŞTU

Antalya’da, Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99'uncu yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Konyaaltı Caddesi'nde başlayan yürüyüşe gelen binlerce vatandaş geniş güvenlik önlemleri altında alana alındı. Yürüyüşe Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle binlerce vatandaş katıldı. Yürüyüşün başlamasıyla yakılan fenerler renkli görüntüler oluşturdu. Bazı ailelerin çocuklarını kucaklarında ve bebek arabalarında yürüyüşe getirdikleri görüldü.

Yürüyüşe katılanlar kortejin önündeki 'Cumhuriyet için Antalya El Ele' yazılı pankartın arkasında yürüdü. Ellerinde Türk bayrağı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterlerini taşıyan kalabalık, marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Meydandaki konser alanında Sefo sahne aldı.

TEKİRDAĞ’DA FENER ALAYI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Genç, yaşlı, çocuk demeden 7’den 70’e binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte; şehrin en işlek caddelerinden biri olan Hükümet Caddesi trafiğe kapatıldı. Cadde boyunca yaklaşık 1 kilometre yürüyen binlerce vatandaş Cumhuriyet’in 100’ncü yılına yaklaşırken birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Tarihi Tekirdağ Valiliğinin önünde bulunan meydana kadar yürüyen vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı sebebiyle düzenlenen konsere katılmak için meydandaki yerlerini aldı.

Dev yürüyüş dron ile havadan da görüntülendi.

ÇANAKKALE’DE MEŞALELER CUMHURİYET İÇİN YANDI

Çanakkale’de Cumhuriyet’in 99’uncu yıl dönümü kutlamaları gece de devam etti. Fener alayı saat 19.00’da başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce Çanakkaleli, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti.

Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Zübeyde Hanım Sokak, Gazi Bulvarı ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi güzergahını takip eden kalabalık, ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ sloganları atıp, İzmir Marşı’nı söyleyerek kordon boyuna ulaştı. Fener alayına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş, Truva atı önündeki Çağlar Kaynak Basketbol Sahası’nda sona erdi.

BURSA'DA COŞKU DENİZE TAŞTI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, Bursa’nın Mudanya ilçesinde onlarca vatandaş kendilerine ait teknelerde coşkuyu denize taşıdı. Denize taşan kortej renkli görüntülere sahne oldu. Coşkuya dahil olan teknedeki vatandaşlar mütareke binasının önünde durarak saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı’nın okudu. Ardından meşalelerle, bayraklarla çeşitli gösteriler yaparak alandan ayrıldı. O anlar havadan böyle görüntülendi.

KARABÜK'TE FENER ALAYI

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bazı vatandaşlar Cumhuriyetin 99. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen fener alayına atlarla katılarak renkli görüntüler oluşturdu.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katıldığı fener alayı yürüyüşü belediye önünden başladı. Ellerinde Türk bayrakları ve fenerler taşıyan vatandaşlar, köyiçi, Coşkun ve Vali Akı caddeleri güzergahından Cumhuriyet Meydanı’na geldi. Burada da marşlar söyleyen Çınarcıklılar Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutlandı.

MUĞLA'DA BAYRAM COŞKUSU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Muğla'nın Marmaris'te coşkuyla kutlandı. Cumhuriyetin 99. yılı dolayısıyla resmi tören Şehir Stadı’nda yapıldı. Uzun bir süre sonra tekrar statta yapılan törene vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Törene Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve vatandaşlar katıldı.

GAZİANTEP'TEKİ TÖREN'E VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Gaziantep İstasyon Meydanı'nda düzenlenen kutlamalara Vali Gül, Başkan Fatma Şahin, Tuğgeneral Osma'nın yanı sıra Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, devlet erkanı, daire müdürleri, siyasi parti, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

OSMANİYE'DE 'BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ'

Osmaniye Belediyesi’nin ev sahipliğinde Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde fener alayı eşliğinde “Bayrak Yürüyüşü” düzenlendi.

Devlet Bahçeli Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce öğrenci ve vatandaş ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla birlikte Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Mehteran takımının da eşlik ettiği yürüyüşe öğrenciler de omuzlarında taşıdığı 300 metrelik Türk bayrağıyla eşlik etti.

ÇANKIRILILAR FENER ALAYINDA BULUŞTU

Cumhuriyet'in kuruluşunun 99'uncu yılı Çankırı'da coşku ile kutlandı. Etkinlikler çerçevesinde il merkezinde düzenlenen fener alayına binlerce vatandaş katıldı. Fener alayına katılan vatandaşlar ile kent protokolü ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü. Dedeler Köprüsü'nde başlayan yürüyüş, Atatürk heykelinin bulunduğu alana kadar devam etti. Fener alayına katılan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kent protokolü ve askeri erkan vatandaşlara eşlik etti. Yürüyüş sırasında vatandaşlar hep birlikte marşlar söyledi. Yürüyüş, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.