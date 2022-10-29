Tarihi mekanlarda ışık gösterisi

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Cumhuriyetin 99. yıldönümü kutlamaları tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, İletişim Başkanlığı tarafından ışık gösterileri düzenlendi.

İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası, Haydarpaşa Gar Binası ve Galata Kulesi gibi tarihi mekanlarda, İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı temasıyla 3 boyutlu ışık gösterileri gerçekleştirildi.