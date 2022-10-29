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Tarihi mekanlarda ışık gösterisi

Güncelleme Tarihi:

#Cumhuriyet Bayramı#Işık Gösterileri#İletişim Başkanlığı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 20:42

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Galata Kulesi ve Haydarpaşa Gar Binası gibi tarihi mekanlarda özel ışık gösterisi düzenlendi

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Cumhuriyetin 99. yıldönümü kutlamaları tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, İletişim Başkanlığı tarafından ışık gösterileri düzenlendi. 

İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası, Haydarpaşa Gar Binası ve Galata Kulesi gibi tarihi mekanlarda, İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı temasıyla 3 boyutlu ışık gösterileri gerçekleştirildi.

Tarihi mekanlarda ışık gösterisi

Tarihi mekanlarda ışık gösterisi

Tarihi mekanlarda ışık gösterisi
Tarihi mekanlarda ışık gösterisi

Tarihi mekanlarda ışık gösterisi

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu... Boğazın her iki yakasında ışık gösterileri yapıldı
daha fazla video için29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu... Boğazın her iki yakasında ışık gösterileri yapıldı

 

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#Cumhuriyet Bayramı#Işık Gösterileri#İletişim Başkanlığı

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