Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel sempozyum: Kazanımlara kadınlar açısından bakılacak

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Kadınlara, Cumhuriyetin 100 yıllık tarihinin hem güncel hem de tarihsel perspektiflerini içeren, 100 yıllık muhasebesini yapabilmeleri için alan açmayı hedefleyen ‘100’üncü Yılında Cumhuriyet’in Kadınları/ Kadınların Cumhuriyeti (1923-2023)’ başlıklı uluslararası sempozyum araştırmacıları bir araya getiriyor.

Beykoz Üniversitesi Kavacık Yerleşkesi Konferans Salonunda 27-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan sempozyumda, kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının geliştirdiği eleştirel bakış ve araçlarla; tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik, politik, dinsel ve sanatsal bağlamları etkileşimleri içinde ele alınacak; Cumhuriyetin kazanımlarına, gerilim hatlarına kadınlar açısından bakılacak. Uluslararası katılımcıların olacağı bu sempozyum katılıma açık ve ücretsiz olup, kadınların tarihsel ve toplumsal deneyimlerini okumaları ve yeniden değerlendirmeleri açısından değerli bir imkân sağlaması bekleniyor.

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Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, üç gün sürecek olan sempozyumun onur konuğu olacak. Katılımcılara Cumhuriyetin 100'üncü yıla özgü konuşması ile seslenecek olan Prof. Dr. Unat, lise ve üniversite yıllarına ait anılarından bahsedecek.

“CUMHURİYET’İN KAZANIMLARINA, GERİLİM HATLARINA KADINLAR AÇISINDAN BAKACAĞIZ”

Katılımcılar sempozyum kapsamında 20 konu başlığı altında 6 panel, 40 oturumda bulunma imkanına sahip olacak. Sempozyum çerçevesinde ise yaklaşık 200 sunumun yer alacağını belirten Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölüm Başkanı Prof. Dr. Birsen Talay Keşoğlu sempozyum hakkında şunları söyledi:

“Bu sempozyumda Cumhuriyet’in kazanımlarına, gerilim hatlarına kadınlar açısından bakacağız. 100’üncü yılında Cumhuriyeti konuşacağız, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanındaki zengin araştırma birikimini daha da çeşitlendirecek yeni ve özgün çalışmalarla, farklı disiplinlerden pek çok araştırmacıyı bir araya getireceğiz. Cumhuriyet döneminde kadınların toplumsal dönüşüme katkılarına, kazanımlarına, güçlenmeleri ve başarılarının yanı sıra verdikleri mücadelelere, karşılaştıkları engellere, hak ve eşitlik konusundaki taleplerine, önerilerine, çözümlerine, isyanlarına ve umutlarına değineceğiz. İş birliği içinde olduğumuz Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ortaya güzel bir proje çıkardık. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”

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Sempozyum eş zamanlı simültane çeviri ile desteklenecek.