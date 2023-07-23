Cumhuriyet’in 100. yılına ‘Yaşayan’ seyahatname

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Fotoğraf dünyasının da yakından tanıdığı gezgin yazar Seymen Bozaslan, son çıkardığı ‘100. Yılında Türkiye Seyahatnamesi’ kitabı için 10 yılda 100 bin kilometreden fazla yol kat ederek 81 ili defalarca fotoğrafladı.

1093 fotoğrafın yer aldığı kitabında QR kodları sayesinde Spotify, YouTube ve Google Maps uygulamalarıyla yenilikçi bir eserin ortaya çıktığını aktaran Bozaslan, “Kitabın yayımlanmasından sonra da yapacağım seyahatlerle QR kodları güncellenecek ve kitap yaşayan bir seyahatname olacak” ifadelerini kullandı.

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QR’LA YOLU BUL TÜRKÜSÜNÜ DİNLE

Bir gezgin olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında bir seyahatname çıkarmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Seymen Bozaslan, şöyle konuştu:

“Eski fotoğraflara bakmayı çok seviyorum. 100 yıl önce çekilen bir kareyi bugün görürken heyecanlanıyorum. Gelecek yıllarda belki Cumhuriyet’in 200. yılında kitaba denk gelen biri de bu çalışmayı incelerken heyecanlanacak. Cumhuriyetimizin 100.yılına ulaşan güzellikleri kayıt altına almak bir bütün halinde okura sunmak amacımdı. Kitabı farklı kılan Google Maps, YouTube ve Spotify uygulamalarına kitap üzerinden ‘QR’ kodları ile ulaşıyor olabilmeniz. Yani ‘QR’ kodları ile telefonunuz sayesinde kitapta beğenip gitmek istediğiniz yere ulaşabilecek, bu yolculukta o yöreye ait müzikleri dinleyebilecek, gitmek istediğiniz lokasyonla ilgili değerlendirmelere ulaşabileceksiniz. 81 tane Spotify QR kodu ile her şehrin türküleri ve o şehrin simge isimlerinin eserleri çalma listelerinde ayrı ayrı yer alıyor. Ayrıca, kitap yayınlandıktan sonra da bu QR kodlar üzerinden değişiklik yapabildiğim için uzun vadede deneyimlerimi hâlâ paylaşmaya da devam edeceğim. Deneyimler kazandıkça QR kodlar güncellenecek. Bu sebeple 100. Yılında Türkiye Seyahatnamesi yaşayan bir kitap diyebiliriz.”