Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları başladı

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İSTANBUL



İstanbul Valiliği’nin Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında düzenlediği kabul töreni Beyoğlu’nda gerçekleştirildi.



İstanbul Valiliği’nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Beyoğlu’nda gerçekleştirildi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri, kamu kurumlarının yöneticileri ve birçok davetli katıldı. Tören öncesinde Vali Davut Gül, eşiyle birlikte davetlilerle selamlaştı. Kuran-ı Kerim okunması ve dua ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İstanbul Valiliği’nin Cumhuriyetin 100.yılına özel olarak hazırladığı filmlerin de gösterimleri yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül törende konuşma gerçekleştirdi.



