Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları başladı

İSTANBUL"CUMHURİYETİMİZ YENİDEN DİRİLİŞİMİZİN ADIDIR"
İstanbul Valiliği’nin Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında düzenlediği kabul töreni Beyoğlu’nda gerçekleştirildi.
İstanbul Valiliği’nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Beyoğlu’nda gerçekleştirildi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri, kamu kurumlarının yöneticileri ve birçok davetli katıldı. Tören öncesinde Vali Davut Gül, eşiyle birlikte davetlilerle selamlaştı. Kuran-ı Kerim okunması ve dua ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İstanbul Valiliği’nin Cumhuriyetin 100.yılına özel olarak hazırladığı filmlerin de gösterimleri yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül törende konuşma gerçekleştirdi.
Gül, "Malazgirt’te çağlayan, Çanakkale’de aşan, Dumlupınar’da şahlanan, 15 Temmuz’da coşan bu milletin kahramanlık ve cesaretinin bir yeryüzü medeniyeti kurmuştur. Çelikten güçlü hür idaremizin adı Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Cumhuriyetimiz sahip olduğumuz en büyük, en güçlü eserimizdir. Cumhuriyetimiz yeniden dirilişimizin adıdır. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin son kalesidir. Dünyanın en güçlü devletlerinden biri olma gayemizin yurtta ve cihanda barış irademizin tezahürüdür." dedi."İLHAMIMIZI KITALARI BİRLEŞTİREN, MEDENİYETLERİ BULUŞTURAN AZİZ İSTANBUL’DAN ALIYORUZ"
Vali Gül, "Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yaş gününde ilelebet sürecek kardeşliğimizi bir kez daha tazeliyoruz. İlhamımızı kıtaları birleştiren, medeniyetleri buluşturan aziz İstanbul’dan alıyoruz. Gayemiz ve görevimiz, askeri ve siyasi dehasıyla bizlere cennet bir vatan bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk
’ün gösterdiği yolda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmektir. Cumhuriyetimizin kuruluşundaki heyecan, azim ve inancı ilelebet yaşatmaktır. İstanbul’umuzda ve vatanın dört bir yanında, yılmadan, yorulmadan canla başla çalışmaktır." ifadelerini kullandı. Vali Gül’ün konuşmasının ardından, sahnede 100.yıla özel olarak tasarlanan pasta kesildi. Etkinlik, konserlerin ardından sona erdi. ANKARA
Ankara’da bir otelde ’100’üncü Yıl Cumhuriyet Balosu’ düzenlendi. Baloya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, diplomatlar, misyon şefleri ve davetliler katıldı. Etkinlik öncesi davetliler Cumhuriyetin 100üncü yılı kapsamında Mustafa Kemal Atatürkün fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi. Etkinlik kapsamında davetliler ellerindeki Türk bayrakları ile söylenen marşlara eşlik etti. ’100’üncü Yıl Cumhuriyet Balosu’nda Enbe Orkestrası da sahne aldı. BURSA
Bursa’da Cumhuriyet’in 100. yılında vatandaşlar, ellerinde bayraklarla yürüdü. Yürüyüş, saat 19.30'da merkez Nilüfer ilçesinde başladı. Cumhuriyet’in 100’üncü yılını coşkuyla kutlayan Bursa halkı Yüzüncüyıl Mahallesi’nden yürümeye başladı. Bando ekibi ile coşkulu kalabalık ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile Özlüce Mahallesi’ne kadar yürüdü. Evlerindeki vatandaşlar, yürüyüşe bayrak sallayarak destek verdi. Türk bayrakları, meşaleler ve bando ekibi ile Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlayan kalabalığın güvenliğini polis ekipleri sağlarken, yürüyüş Özlüce Bulvarı’nda bitti.TUNCELİ
Cumhuriyet’in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Valilik koordinesinde etkinlik düzenlendi. Türk bayraklarıyla donatılan ve Vali Bülent Tekbıyıkoğlunun da motosikletiyle katıldığı 100 araçlık konvoy, sonbaharın gelişiyle sarı tonlara bürünen Munzur Vadisi Milli Parkından geçerek, Ovacık ilçesine doğru hareket etti. Yaklaşık 80 kilometre boyunca Munzur Nehrinin yanından geçen karayolunda ilerleyen konvoy, ilçedeki Munzur Gözelerinde etkinliği tamamladı. İl Jandarma Komutanlığına ait 2 ATAK ve 2 Sikorsky tipi helikopter de, alçak uçuş yaparak konvoya eşlik etti.
Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Cumhuriyetin 100üncü yılını kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Böyle anlamlı mekanlarda her zaman bir temennide bulunulur. Benim de buradaki temennim şudur ki; dünya durdukça, Cumhuriyet var olsun" dedi. IĞDIR
Iğdır Valiliği tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Yüzüncü Yıl Bayrak Yürüyüşü ve Fener Alayı düzenlendi. Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarında toplanan binlerce vatandaş, saat 19.23’te bando eşliğinde yürüyüşe başladı. Vatandaşlar, 100 metre uzunluğundaki 12 adet Türk bayrağı ile yaklaşık 3 kilometre yürüdü. Millet Bahçesinde sona eren etkinliğe, Iğdır Valisi Ercan Turan, AK Parti Milletvekili Cantürk Alagöz, protokol üyeleri de katıldı. Yürüyüşe katılanlar ’Vatan sana canım feda’, ’Ne Mutlu Türküm Diyene’, ’Mustafa Kemalin askerleriyiz’, ’Yaşasın Cumhuriyet’ sloganları attı. Iğdır'da geceyi, etkinlikler çerçevesinde atılan havai fişekler aydınlattı.UŞAK
Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, Akademi Uşak Çocuk Ve Gençlik Korosu ve Akademi Uşak Orkestrası tarafından Cumhuriyetin Sesleri isimli konser
sergilendi. Etkinliğe Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Katılımın yoğun olduğu gecede vatandaşlar seslendirilen şarkılara Türk Bayraklarıyla, hep bir ağızdan eşlik etti. Vatandaşlardan büyük ilgiyle izlenen konser tam not aldı.BARTIN
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bartın'da tekne turu düzenlendi. Tekne turuna il protokolünün yanı sıra, vatandaşlar ve çocuklar da katıldı. Gün batımından önce başlanan etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Bartın Irmağı'nda gerçekleşen ve Türk bayrakları ile süslenen teknelerde çalınan marş ve kahramanlık türküleri ile coşku katlandı. Bartın Irmağı'nın karanlık sularını ise yakılan meşaleler ve dolunayın muhteşem ışıkları aydınlattı. Irmaktaki teknelerin çakar lambaları, ve teknelerde yakılan rengarenk meşaleleri, nehir kenarındaki iş yerleri ve yoldan geçen araçların spotlarının ışıkları ile birlikte görsel şölene neden oldu.
Teknelerden yükselen marş ve kahramanlık türküleri ise zaman zaman çalınan siren ve korna sesleri de eşlik etti.
Ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak Cumhuriyet coşkusu yaşayan Bartınlılar, parçalı ay tutulmasından dakikalar öncesinde tüm parlaklığıyla görülen dolunayı Bartın Irmağı'nda izleme imkanı da buldu.SİVAS
Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivasta, Türkiye Cumhuriyetinin 100üncü yılı etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi. Tren garı önünde başlayan yürüyüşe, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç ile yaklaşık 3 bin vatandaş katıldı. Ay- yıldızlı bayraklar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte marşlar söylendi. Cumhuriyet Meydanında sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar, etkinlik sonunda tarihi Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen havai fişek gösterisini ise ilgiyle takip etti.