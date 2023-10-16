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Cumhuriyetin 100. Yıl Emanet’i

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#Mehmet Kalyoncu#Emanet#Cumhuriyet
Cumhuriyetin 100. Yıl Emanet’i
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 07:00

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için Mehmet Kalyoncu’nun sözlerini yazıp bestelediği ‘Emanet’ adlı eseri dinleyicilerle buluştu. Orkestranın piyanosunda yer alan Kalyoncu, “Cumhuriyete inanmayan, onu anlamayan, hissetmeyen birisinin bunu müzikle anlatması da mümkün olamaz” dedi.

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Lise yıllarındayken Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için beste hayalleri kurmaya başlayan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Tasarım Vakfı Başkanı Mehmet Kalyoncu, hayalini dün akşam sergiledi. ‘Emanet’ adını verdiği eseri Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda ilk kez seyirciyle buluştu. Kalyoncu’yu izleyenler arasında başta anne ve babası Reyhan - Cemal Kalyoncu, İstanbul Valisi Davut Gül, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Haluk Kalyoncu ve eşi Yelda Demirören Kalyoncu, Nihat Özdemir, İsmet Yıldırım, Hüseyin Besli gibi isimler yer aldı.

Cumhuriyetin 100. Yıl Emanet’i



İş, sanat ve siyaset isimlerini biraraya getiren galada Kalyoncu’ya, Orkestra Şefi Kerem Esemen yönetimindeki yaklaşık 70 kişilik İstanbul Film Müzikleri Orkestrası eşlik etti. Müzikle bağı, 9 yaşında Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde başlayan ve bu yeteneğini London School of Music sertifikasıyla belgeleyen Mehmet Kalyoncu, yoğun iş temposundan pandemi döneminde fırsat bulup, 15 yıldır çalıştığı bestelerine odaklandı. Düzenlediği besteleri önce sosyal medya hesaplarından paylaşan Kalyoncu, en büyük desteği ailesinden gördü.

Cumhuriyetin 100. Yıl Emanet’i


‘İFTİHAR EDİYORUZ’

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Evli ve üç çocuk babası Mehmet Kalyoncu’nun eserini ilk kez dinlediğini söyleyen babası Cemal Kalyoncu, “Dinlerken çok heyecanlandım. Oğlumuzla gurur duyuyor, iftihar ediyoruz” dedi. Kendisinin müzikle ilgisinin sadece iyi bir dinleyici olmaktan ibaret olduğunu söyleyen Kalyoncu, “Vatanı gençlere emanet ediyoruz. O da Emanet adında çok güzel bir eser ortaya çıkardı. Mehmet, tasarımda, müzikte ve işinde başarılı. Çok çalışkan diyerek, çocukların yetişmesinde en büyük payının annelerinde olduğunu” söyledi. Anne Reyhan Kalyoncu da oğlunun müzik yeteneğini keşfettiği ilk günden beri arkasında olduğunu anlattı. Sahnede ilk kez 9 yaşında izlediği oğlunu, “Gayretli bir çocuk. Çok çalışkan, tertipli, şu an meyvelerini alıyoruz. Bizi bugüne kadar hiç üzmedi, bunaltmadı” dedi.

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EMANET ONA SAHİP ÇIKANINDIR

Mehmet Kalyoncu da performans sonrası yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Emanet parçamızla ilgili mayıs ayında çalışmalara başladığımda şu düşünceyle kendimi karşı karşıya buldum, ‘Ülkemizde bunca besteci varken, bu iş bana mı kaldı ?’ ‘Evet bana kaldı’ diyemem. Cevabını eserimizi dinleyecek olanlar verecektir. Ama şunu söyleyebilirim; ‘Emanet ona sahip çıkanındır.’ Ben bu hisle bu parçayı besteledim. Günün sonunda müzik duygu ile, his ile üretilir. Berrak zihinler ve kabiliyetli eller ona hayat verir. Cumhuriyete inanmayan, onu anlamayan, hissetmeyen birisinin bunu müzikle anlatması da mümkün olamaz. Bize hissetmek nasip oldu, hissimizi birbirimizle paylaştık. Bugün yeni hayaller kurmamızı sağlayanlar, bize emanet etti bu cumhuriyeti. Bugün bağımsızlığın, özgürlüğün kıymetini anlayıp dört elle sarılmamız gereken bir dönemdeyiz.”

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EMANET

Cumhuriyet, Cumhuriyet
Yaşayacak, ilelebet
Cumhuriyet, Cumhuriyet
Bize emanet bu devlet.
Cumhuriyet, Hürriyet
Vatan kutsal Emanet
Korkmadık biz yüz yıl önce
Kurulurken bu devlet
Tam bağımsız gelecek
Uğruna yürünecek
Şüphe etme, yok rehavet
Mümkün değil esaret
Kaybolmaz hiç hamiyet
Sona ermez bu gayret
O kutlu gün için sabret
Yükseliyor Türkiye
Türkiye
Bu vatan gençlere emanet
Bizde artık mesuliyet
Millette hakimiyet
Birlikten doğan kuvvet
Kök salarak filizlenecek
Cumhuriyet, ilelebet
Yüz yıllık istiklal, bir yıldız, bir hilal
Cumhuriyet, Hürriyet
Kalbimizde cesaret
Sana olan, tüm aşkını
Gösterecek, bu millet
Bu millet.

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#Mehmet Kalyoncu#Emanet#Cumhuriyet

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