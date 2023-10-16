Cumhuriyetin 100. Yıl Emanet’i

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Lise yıllarındayken Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için beste hayalleri kurmaya başlayan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Tasarım Vakfı Başkanı Mehmet Kalyoncu, hayalini dün akşam sergiledi. ‘Emanet’ adını verdiği eseri Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda ilk kez seyirciyle buluştu. Kalyoncu’yu izleyenler arasında başta anne ve babası Reyhan - Cemal Kalyoncu, İstanbul Valisi Davut Gül, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Haluk Kalyoncu ve eşi Yelda Demirören Kalyoncu, Nihat Özdemir, İsmet Yıldırım, Hüseyin Besli gibi isimler yer aldı.





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İş, sanat ve siyaset isimlerini biraraya getiren galada Kalyoncu’ya, Orkestra Şefi Kerem Esemen yönetimindeki yaklaşık 70 kişilik İstanbul Film Müzikleri Orkestrası eşlik etti. Müzikle bağı, 9 yaşında Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde başlayan ve bu yeteneğini London School of Music sertifikasıyla belgeleyen Mehmet Kalyoncu, yoğun iş temposundan pandemi döneminde fırsat bulup, 15 yıldır çalıştığı bestelerine odaklandı. Düzenlediği besteleri önce sosyal medya hesaplarından paylaşan Kalyoncu, en büyük desteği ailesinden gördü.

Evli ve üç çocuk babası Mehmet Kalyoncu’nun eserini ilk kez dinlediğini söyleyen babası Cemal Kalyoncu, “Dinlerken çok heyecanlandım. Oğlumuzla gurur duyuyor, iftihar ediyoruz” dedi. Kendisinin müzikle ilgisinin sadece iyi bir dinleyici olmaktan ibaret olduğunu söyleyen Kalyoncu, “Vatanı gençlere emanet ediyoruz. O da Emanet adında çok güzel bir eser ortaya çıkardı. Mehmet, tasarımda, müzikte ve işinde başarılı. Çok çalışkan diyerek, çocukların yetişmesinde en büyük payının annelerinde olduğunu” söyledi. Anne Reyhan Kalyoncu da oğlunun müzik yeteneğini keşfettiği ilk günden beri arkasında olduğunu anlattı. Sahnede ilk kez 9 yaşında izlediği oğlunu, “Gayretli bir çocuk. Çok çalışkan, tertipli, şu an meyvelerini alıyoruz. Bizi bugüne kadar hiç üzmedi, bunaltmadı” dedi.

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EMANET ONA SAHİP ÇIKANINDIR

Mehmet Kalyoncu da performans sonrası yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Emanet parçamızla ilgili mayıs ayında çalışmalara başladığımda şu düşünceyle kendimi karşı karşıya buldum, ‘Ülkemizde bunca besteci varken, bu iş bana mı kaldı ?’ ‘Evet bana kaldı’ diyemem. Cevabını eserimizi dinleyecek olanlar verecektir. Ama şunu söyleyebilirim; ‘Emanet ona sahip çıkanındır.’ Ben bu hisle bu parçayı besteledim. Günün sonunda müzik duygu ile, his ile üretilir. Berrak zihinler ve kabiliyetli eller ona hayat verir. Cumhuriyete inanmayan, onu anlamayan, hissetmeyen birisinin bunu müzikle anlatması da mümkün olamaz. Bize hissetmek nasip oldu, hissimizi birbirimizle paylaştık. Bugün yeni hayaller kurmamızı sağlayanlar, bize emanet etti bu cumhuriyeti. Bugün bağımsızlığın, özgürlüğün kıymetini anlayıp dört elle sarılmamız gereken bir dönemdeyiz.”

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EMANET

Cumhuriyet, Cumhuriyet

Yaşayacak, ilelebet

Cumhuriyet, Cumhuriyet

Bize emanet bu devlet.

Cumhuriyet, Hürriyet

Vatan kutsal Emanet

Korkmadık biz yüz yıl önce

Kurulurken bu devlet

Tam bağımsız gelecek

Uğruna yürünecek

Şüphe etme, yok rehavet

Mümkün değil esaret

Kaybolmaz hiç hamiyet

Sona ermez bu gayret

O kutlu gün için sabret

Yükseliyor Türkiye

Türkiye

Bu vatan gençlere emanet

Bizde artık mesuliyet

Millette hakimiyet

Birlikten doğan kuvvet

Kök salarak filizlenecek

Cumhuriyet, ilelebet

Yüz yıllık istiklal, bir yıldız, bir hilal

Cumhuriyet, Hürriyet

Kalbimizde cesaret

Sana olan, tüm aşkını

Gösterecek, bu millet

Bu millet.