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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis Grup toplantısına katılımcılar gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle beyaz kıyafet giyerek katıldı. Akşener yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

FİYATLARI SABİTLEYİN

“Dünyada enerji fiyatları yükseliyor, o yüzden enflasyon yüksek demeye başladılar. Ne var ki bu fütursuzca uydurulmuş, koskoca bir yalan. Başka ülkeler enerji ithal etmiyor mu?

2022’nin Türkiyesi’nde, artık yoklukta yaşamaya başladık. İktidara bir teklifte bulunmak istiyorum. Madem devlet olarak ilaç alırken Euro’yu 6 lira 29 kuruş kabul ediyorsunuz, o zaman, akaryakıt fiyatlarında da elektrik fiyatlarında da Euro’yu 6,29 liraya sabitleyin.

Eğer ben bugün, buradan, yüce Meclisimizin çatısı altında, sizlere seslenebiliyorsam, İzmit’in bir köyünden çıkıp; bir akademisyen, bir milletvekili, bir bakan ve bir siyasi parti genel başkanı olarak, karşınızdaysam, bunu Cumhuriyetimize borçluyum. Bu ülkenin kadınının ayağının altını öpmelisiniz kereste adamlar. Bizler, 100 yıl önce de buradaydık, bugün de buradayız. Alışacaksınız. ”

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BEYAZ GİYEN KADINLARLA SELFIE



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis Grubu’nda Dünya Kadınlar Günü nedeni ile yalnızca kadın partililerin olduğu salona konuştu. Akşener, kendisi gibi beyaz giyen kadınlardan oluşan toplulukla selfie fotoğraflar çekip sosyal medya hesabından paylaştı.