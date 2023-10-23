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Cumhuriyet dalışı

Güncelleme Tarihi:

#Dolmabahçe Sarayı#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti#Azerbaycan
Cumhuriyet dalışı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 07:00

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Türkiye'de 134 farklı noktada dalış gerçekleştirildi.

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O noktalardan biri de Dolmabahçe Sarayı'nın önüydü. Dolmabahçe Sarayı önünde dalış yapanlar arasında 'Derinlere Saygı Dalış Topluluğu' ile 'Türk Balık Adamlar Spor Kulübü' dalgıçları vardı.

Cumhuriyet dalışı

Türkiye çapındaki dalış etkinliklerine Azerbaycan, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gönüllüler de eşlik etti. Sualtında ile üstünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan dalgıçlar, İstiklal Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sini okudu. Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise, o anları görüntüledi.

Cumhuriyet dalışı

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Dalış etkinliğine katılan eski bakan Kürşad Tüzmen, “Biz, Derinlere Saygı Dalış Topluluğu olsun, Türk Balık Adamlar Kulübü olsun, diğer bütün arkadaşlarımız, katılan herkes elinden geleni yaptı. Burada amacımız bir farkındalık yaratabilmek” ifadelerini kullandı.

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#Dolmabahçe Sarayı#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti#Azerbaycan

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