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Cumhurbaşkanlığı’ndan ebeveynlere ‘ekran uyarısı’

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#Cumhurbaşkanlığı#Bilgisayar#Tablet
Cumhurbaşkanlığı’ndan ebeveynlere ‘ekran uyarısı’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 07:00

Cumhurbaşkanlığı, aileleri çocuklarının telefon, bilgisayar ve tablette geçirdikleri süreyi kontrol altına almaları konusunda uyardı.

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Dijital Dönüşüm Ofisi, ebeveynlere şu önerilerde bulundu:

ÖRNEK OLUN

Çocuklar sizin davranışlarınızı örnek alma eğilimindedir. Bu nedenle öncelikle kendiniz ekran süresi konusunda kontrollü olmalısınız.

SOHBET EDİN

İnternet ortamında neler yaptıkları hakkında çocuklarınızla sohbet edin. Onlara olası zararlardan bahsedin.

SÜREYİ SINIRLAYIN

Teknolojik cihazları kullanabilecekleri süreyi sınırlayın. Dijital kullanımında bazı sınırlar koymak için bir aile sözleşmesi hazırlayın ve buna riayet edin.

AİLE SAATLERİ

Çocuğunuzla evde dijital araçlar ve internet olmadan yapabileceğiniz aktiviteler belirleyin ve düzenli hale getirin.

TEKNOLOJİYİ KULLANIN

Ebeveyn denetim programlarından faydalanın.

 

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#Cumhurbaşkanlığı#Bilgisayar#Tablet

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