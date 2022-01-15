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Cumhurbaşkanlığı’nda 3 başlıkta “nafaka” tespiti!

#Cumhurbaşkanlığı#Nafaka#Fuat Oktay
Cumhurbaşkanlığı’nda 3 başlıkta “nafaka” tespiti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında geçtiğimiz Salı günü Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen “nafaka” toplantısında nafakaların yüzde 66’nın ödenmediği gündeme gelirken, 3 başlıkta tespit yapıldı.

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Basına kapalı düzenlenen toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri Bakanları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve bazı AK Parti kurmayları katıldı. Edinilen bilgilere göre, toplantıda ilgili bakanlıklar “nafakada çözüm önerileri” çalışmalarını sundu. Toplantıda, mevcut kanunda “süreli çözüm” dediği savunulurken, kadınların nafakayı süresiz talep edebildiği fakat, hakimlerin süreli nafaka verebileceği değerlendirildi. Bu kapsamda hâkimlerin kadınların nafaka talebini değerlendirirken daha fazla takdir yetkisi kullanması, boşanma sürecinin çekişmeli geçmesinin önlenmesi ve kadının boşandıktan sonra yoksulluktan kurtarılması başlıklarının öne çıktığı belirtildi. Bu üç başlıkla ilgili gerekli çalışmanın yapılmasının önemi vurgulandı. Bazı kurmaylar, sorunun uygulamadan kaynaklandığını savunurken, mevcut kanunla, "makul süre ya da toplu tazminat ödenmesi" seçenekleri ile sorunun çözülebileceğini savundu.

BOŞANMADA “ARABULUCULUK” ÇÖZÜMÜ

Bu kapsamda avrupa ülkeleri modellerinde uygulanan yöntemler gündeme gelirken, en çok boşanmalarda "nafaka, velayet ve mal paylaşımı" konusunda anlaşmazlıkların olduğu belirtildi. Çekişmeli boşanmaların önüne geçilmesi için bir çok ülkede de uygulanan “arabuluculuk” sistemi önerildi. Arabuluculuk avukatlarının aile hukuku eğitimi alması gerektiği, bu kapsamda yürütülecek süreç ile çekişmeli boşanma ve nafaka sorunlarının önüne geçilebileceği aktarıldı. Toplantıda boşandıktan sonra kadınların yeni bir iş bulması ve hayatını kurabilmesi için çalışma yapılması gerektiği de anlatıldı.

YÜZDE 66’SI ÖDENMİYOR

Edinilen bilgiye göre toplantıda, boşanma davaları ve nafaka ödemeleriyle ilgili ilgili bakanlıkların son yaptığı istatistik çalışması şöyle aktarıldı:

“Türkiye’deki nafakaların yüzde 66’sı ödenmiyor. Boşanma davalarının yüzde 49’u anlaşmalı, yüzde 48,5’i çekişmeli. Evlilik sürelerine göre boşanma oranları ilk bir yılda yüzde 2,6, bir ila 5 yıl arasında yüzde 33,4, 6 ila 10 yıl arasında yüzde 20,6 ve 11 ila 15 yıl arasında yüzde 15,8.”

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#Cumhurbaşkanlığı#Nafaka#Fuat Oktay

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