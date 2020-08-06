Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan büyükelçilerle birlikte Ayasofya ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin avlusunda büyükelçileri karşılayarak, bir süre sohbet etti. Kalın Ayasofya'ya ilişkin bilgi verdikten sonra büyükelçilerle birlikte camiye girdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve büyükelçiler, caminin içinde aile fotoğrafı çektirdi. Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa ile bazı büyükelçiler, camide namaz kıldı.

Kalın, büyükelçilerle caminin üst katındaki restorasyon çalışmaları devam eden galeriyi gezdi.

Ziyarette Kalın ve büyükelçilere, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Murat Tamer de eşlik etti.