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Haber Giriş: 25.02.2021 - 17:55 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ermenistan’daki darbe girişimini kınıyoruz

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ermenistan’daki darbe girişimini kınıyoruz
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ''Ermenistan’daki darbe girişimini kınıyoruz. Darbeler her zaman demokratik süreçleri inkıtaya uğratmış ve kaosa neden olmuştur. Ermenistan’da sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz.'' dedi.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Öte yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırdı.

'DARBE GİRİŞİMİNİ KINIYORUZ'

Ermenistan'da meydana gelen olaylar sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından, ''Ermenistan’daki darbe girişimini kınıyoruz. Darbeler her zaman demokratik süreçleri inkıtaya uğratmış ve kaosa neden olmuştur. Ermenistan’da sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz.'' açıklamasında bulundu.

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