AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm darbe girişimlerine karşıyız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Ermenistan'da meydana gelen gelişmeler sonrası, ''Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız. Bölgemizde istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemiyoruz. Ermenistan’daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur.'' dedi.