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Haber Giriş: 25.02.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm darbe girişimlerine karşıyız

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AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm darbe girişimlerine karşıyız
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız. Bölgemizde istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemiyoruz. Ermenistan’daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur.'' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Ermenistan'da meydana gelen gelişmeler sonrası, ''Her zaman olduğu gibi tüm darbe girişimlerine karşıyız. Bölgemizde istikrarsızlaştırıcı olayların artmasını istemiyoruz. Ermenistan’daki darbe girişimi bölgesel istikrarsızlığı kışkırtan sonuçlar doğurur.'' dedi.

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