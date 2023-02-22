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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın duyurdu: İşte deprem bölgesinde kurulan çadır sayısı

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#Çadır#İbrahim Kalın#Deprem
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın duyurdu: İşte deprem bölgesinde kurulan çadır sayısı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 11:43

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından deprem bölgesindeki illerde şu ana kadar kurulan çadır sayılarını paylaştı. Sözcü Kalın, "Depremzede vatandaşlarımıza yardımlar aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın deprem bölgesindeki illerde kurulan çadır sayılarını paylaştı. İşte Sözcü Kalın'ın mesajları...

Depremzede illerimizde şu ana kadar kurulan çadır sayısı;

▪️ Hatay - 69.766
▪️ Kahramanmaraş - 66.685
▪️ Gaziantep - 49.670
▪️ Adıyaman - 45.852
▪️ Malatya - 25.380
▪️ Adana - 17.515
▪️ Şanlıurfa - 8.838
▪️ Osmaniye - 7.170
▪️ Diyarbakır - 6.328
▪️ Kilis - 3.605

Bölgeye çadır sevkiyatı devam ediyor ve edecek. Konteynır kentler kuruluyor, kurulmaya devam edecek. Prefabrik ve piriket evler yapılıyor, yapılmaya devam edecek. Depremzede vatandaşlarımıza yardımlar aralıksız devam edecek.

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