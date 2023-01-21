Cumhurbaşkanı’ndan Romanlara müjde üstüne müjde! Haliç’te büyük buluşma

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz” teması ile Haliç Kongre Merkezi’nde ardı ardına müjdeleri sıraladığı 2023 Roman Buluşması’nda özetle şunları söyledi:

“Sizlere kardeşlerim diye öyle lafın gelişi olsun diye hitap etmiyorum. Sizlere bugün başka müjdelerim de var. İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz. Bu kapsamda Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valilikleri bünyesinde sizlerden birer koordinatör görev yapacak. Şu ana kadar 11 valiliğimizde bu koordinatörler göreve başladı. Roman kültürünü yaşatacak ve gelecek nesillere aktaracak bir müze kuruyoruz. Kendi işini kurmak isteyen Roman kardeşlerimize KOSGEB vasıtasıyla eğitim ve finans imkânı sağlıyoruz. Roman kadınlarımızın, kuracakları üretim ve pazarlama amaçlı kooperatiflere hibe desteği veriyoruz. Okul öncesinden üniversiteye kadar Roman çocuklarımızın eğitim imkanlarından en ileri düzeyde yararlanmalarını sağlayacak destekler sunuyoruz.

Haberin Devamı

HER ROMAN’A BİR YUVA

Ülkemizin dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı’nın ismini yaşatacak, sizlerin arasından yeni değerlerin yetişmesini temin edecek bir güzel sanatlar lisesi açıyoruz. Sizlere yönelik özel bir sosyal konut kampanyası başlatıyoruz. 5 bin 133 konutu sizlere teslim etmiştik. Halen İzmir, Kocaeli, Çanakkale ve Keşan’da yine sizlere yönelik çeşitli safhalarda konut projelerimiz bulunuyor. Hedefimiz her Roman’a bir yuva. Önümüzdeki aylarda12 ilimizde bu projeyi başlatmak için hazırlık yapıyoruz. Evini onarmak isteyenlerin de yanındayız. Bugün de Roman vatandaşlarımıza yönelik 2020-2030 strateji belgesinin ilk aşama eylem planıyla ilgili genelgeyi imzaladım.”