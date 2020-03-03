Cumhurbaşkanı'ndan Bahar Kalkanı mesajı: Omuzların üstünde o başlar kalmayacak

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “İdlib’teki operasyonlarımızı meselenin sağduyu ve sulh yoluyla çözülmesini arzu ettiğimiz sınırlı şekilde sürdürüyorduk. Diplomasi kanallarını etkin bir şekilde işletmek için çalıştık, çabaladık. Ancak bizim bu hüsnü niyetimizin yanlış anlaşıldığını gördük. Bunun üzerine operasyonlarımızı 34 askerimizi şehit verdiğimiz 27 Şubat tarihi itibarıyla rejiminin tüm unsurlarını hedef alacak şekilde kapsamlı hale getirdik. Bu operasyona da Bahar Kalkanı harekâtı adını verdik.

DAHA YENİ BAŞLIYORUZ

Bizim kan dökülmemesi, can yanmaması, acı yaşanmaması konusundaki hassasiyetimizi zafiyet veya çekingenlik olarak görenlere gerçek gücümüzü göstermeye daha yeni başlıyoruz. Şu ana kadar rejimin verdiği insan ve araç gereç kayıpları sadece bir başlangıçtır. Bu gafillere Türkiye’nin gerektiğinde baş veren ama baş eğmeyen büyük bir devlet olduğunu gösteriyoruz.

ASKERLERİMİZ CANIMIZDAN BİR PARÇA

Her biri canımızdan bir parça olan askerlerimizin hayatına kast edenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Yaşananlardan ibret almayanların bizi gözlem noktalarına saldırmakla tehdit etmeleri, akıllarının başlarına gelmediğine işaret ediyor. Şayet bir an önce Türkiye’nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra omuzlarının üzerinde o başlar da kalmayacak.

RUSYA VE İRAN’LA DERDİMİZ YOK

Buradan özellikle Rusya’ya ve İran’a bir kez daha sesleniyorum. Suriye’de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok. Türkiye’nin Suriye’deki mücadelesi ne toprak kazanma, ne stratejik veya mezhebi üs edinme gayretidir. Kimsenin Suriye’de Rusya’nın Amerika’nın İran’ın Fransa’nın ne işi var dediğini duydunuz mu? Duymadınız. Ama iş Türkiye’ye gelince Suriye’de ne işiniz var yaygarasını basıyorlar. Birileri dönüp dolaşıp ‘Suriye’de ne işiniz var’ teranesini tekrarlarken, şehitlerimizden biri ‘Sizden ricam sakın Suriye’de ne işiniz var diyenlerden olmayın. Gittim, gördüm, tam da olmamız gereken yerdeyiz’ mesajı veriyor.”

ÇOK AĞIR BEDEL ÖDETİYORUZ

135 tank, 22 zırhlı araç, 45 top, 44 çok namlulu roketatar, 5 hava savunma rampası, 12 tanksavar, 4 havan, 29 pikaba monteli uçaksavar, 1 İHA, 8 helikopter, 49 çeşitli araç, 7 mühimmat rampası, 24 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu, 2 uçak, 2 füze rampası, son rakam 2 bin 557 rejime ait asker ve onlarla beraber bu mücadelenin içinde olan kişiler de etkisiz hale getirildi, öldürüldü. Şehitlerimizin kanlarını silah arkadaşları yerde bırakmıyor. Her bir şehidimize karşılık onlarca rejim unsurunu etkisiz hale getirerek uçağından tankına tüm malzemelerini imha ederek çok ağır bedeller ödetiyoruz. Dün Neyrab Havaalanı’nı yerle yeksan ettik, kullanılamaz hale getirdik.

KAPILAR AÇILDI FEDAKARLIK BİTTİ

Esenboğa Havalimanı’nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki STK temsilcilerini kabulünde konuşan Erdoğan, mülteciler konusunda da batıya şu sözlerle tepki gösterdi: “Aylar önce ‘Eğer bir yük paylaşımına batı girmezse kapıları açarız’ dedim. Ama bunlar bu işi hafife aldılar. Dediler ki blöf yapıyor.

TELEFON ÜSTÜNE TELEFON

Kapıları açınca telefon telefon üstüne gelmeye başladı. ‘Kapıları kapatın.’ Dedik, bitti o iş, artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız. Dün itibarıyla rakam ciddi manada yükseldi, yükselmeye devam ediyor. Şimdi yine telefonlar.” Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada da “Artık tek taraflı fedakarlık dönemi bitti. Türkiye, mücadelesini herhangi bir ülkeye veya kuruma güvenerek değil kendi yüreğine, bileğine, insanına, imkanlarına dayanarak yürütmektedir” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA ŞEHİTLER TEPESİ CEVABI: BİLEREK SÖYLÜYORSA VAHİM



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Şehitler tepesi boş kalmayacaktır” sözlerine şu karşılığı verdi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale’de askerlerimize ne diyordu? ‘Ben sizlere ölmeyi emrediyorum’ diyordu. Bay Kemal, sen, partinin geçmişinden bile bihabersin. Biz bu şehitleri Bedir’de, Uhud’da, Huneyn’de, Hendek’te, Selçuklu’da, Osmanlı’da, Cumhuriyet döneminde, Çanakkale’de verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz Bay Kemal. Ama sen şehadeti bilmezsin, sen şehitliği bilmezsin, bunu anlaman da mümkün değil. Çünkü sende o iman, o inanç yok. Şehitler tepesinin niçin boş kalmayacağını anlatmak onun için pek mümkün değil. Bu kişinin şehitlik kavramı ve şehitler tepesinin ne anlama geldiğini bilmediğini görüyorum. Çünkü bilmeden söylüyorsa en fazla cehaletini sergilemiş olur. Fakat şehitliğin ne olduğunu, şehitler tepesinin neyi ifade ettiğini bilerek bu sözü söylüyorsa ortada gerçekten vahim bir durum var demektir.”

PERŞEMBE PUTİN’LE BİR ARAYA GELECEĞİZ

Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin’le perşembe günü Moskova’da görüşeceklerini söyledi: “Temenni ederim ki orada artık ateşkesti veya atılacak diğer adımlardı, bunu atar ve bu işi süratle bir neticeye kavuştururuz. 15 Temmuz’da Ankara’da, İstanbul’da başaramadıklarını Suriye üzerinden hayata geçirmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratmakta kararlıyız.”