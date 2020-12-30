Cumhurbaşkanı'na Leblebi’yle uğurlama

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul’daki Yedikule Hayvan Barınağı’nı ziyaret etmiş, hikâyesinden etkilendiği ‘Leblebi’ adlı köpeği de evlat edinmişti. Emine Erdoğan dün Leblebi’yle Beştepe’deki konutun kapısında çektirdiği fotoğrafı, “Sabah Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile birlikte uğurladık” mesajıyla paylaştı.

4 AMELİYAT GEÇİRDİ

Şimdi Beştepe’de mutlu bir hayatı olan Leblebi’nin hikâyesi de çok hazindi. Trafik kazasından kalçasında kırıklar oluşan ‘Leblebi’ye Yedikule Barınağı sahip çıkmıştı. 4 kez ameliyat geçiren ve gönüllülerin desteğiyle ‘engelli’ olarak hayata tutunan ‘Leblebi’nin hikayesini dinleyince çok duygulanan Emine Erdoğan, onu sahiplenmeye karar vermişti. Ayrıca barınaktaki 1500 köpek ve 150 engelli kedi için de mama ve battaniye desteğinde bulunan Erdoğan, paylaştığı mesajda şöyle demişti:

‘SATIN ALMA SAHİPLEN’

“Barınaklar, onlara yuva verecek ya da koruyucu aile olabilecek insanları bekleyen dostlarımızla dolu. Lütfen evcil hayvanları satın almayalım, sahiplenelim. Etrafımızdaki hayvanlara 1 kap su 1 kap mama vererek yaşamlarına yardımcı olalım. Büyük bir vicdani sorumluluğu sırtlanmış tüm barınak gönüllülerini yürekten tebrik ediyorum. Sayılarının artmasını diliyor, herkesi gönüllü olmaya davet ediyorum. Bu iyilikler insanın merhametinin ne kadar engin olabileceğini gösteriyor. Meclisimizin, yeni yasama yılında hayvanlara haklarını eksiksiz teslim ederek tüm vicdanları rahatlatacak yasayı bir an önce çıkarmasını temenni ediyorum.”

KEDİ DE SAHİPLENDİ





Emine Erdoğan, geçen yıl 4 Ekim’de de başkentte sahiplendiği Ankara kedisini İstanbul’daki evine götürmüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçakta Ankara kedisini severken çekilen görüntüsünü sosyal medyada paylaşmıştı.

‘HER KADIN CİNAYETİ KALBİMİZDE YENİ YARA’

Emine Erdoğan, kadın cinayetlerine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı: "Her kadın cinayeti kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz. Yitirdiğimiz tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum."