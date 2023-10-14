Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'e Gazze tepkisi: İnsan haklarında yeri yok

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Bir dizi ziyarette bulunmak ve bazı açılış programlarına katılmak için Van'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Programı ve Fahri Doktora Tevdi Töreni'ne katıldı. Van Valisi Ozan Balcı, Ak Parti milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu, Burhan Kayatürk, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kaymakamlar, kurum amirleri ve akademik kadronun katıldığı törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaptığı konuşmada yeni akademik yılın öğrenciler, akademik kadro ve idari personel için hayırlı olmasını dilerken, kendisine tevdi edilen kamu yönetimi alanındaki fahri doktora unvanı için üniversite senatosuna teşekkür etti. Üniversitelerin, ekonomik ve sosyal kalkınmanın itici gücü olarak toplumun ve hayatın tam merkezinde yer aldığını belirten Yılmaz, "Her alanda toplumsal seviyeyi yükseltme işlevi görürken aynı zamanda fikri inşa zemini oluşturur. Nitelikli beşeri sermaye yetiştirerek dinamik, üretken ve gelişmeye açık şekilde bilgiyi raftan indirir ve insanlığa kazandırır. Üniversitelerin önemli bir misyonu da öğrencileri geleceğe ve iş gücü piyasasına hazırlayan kurumlar olmalarıdır. Bizler de üniversitelerimizi; kaliteli beşeri sermayenin ve toplumsal refahın kaynağı olarak görüyoruz. Her bir yükseköğretim kurumumuza bilimin toplum için faydalı bir ürüne dönüşmesine imkan veren, öncü kurum olarak yaklaşıyoruz. Yükseköğretim, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde üzerinde hassasiyetle durduğumuz ve en çok yatırım yaptığımız alanların başında geliyor. Üniversiteleri, doğu- batı ayırmadan ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırırken yükseköğretimde ihtisaslaşma ve güçlü akademik performansı destekledik" dedi.

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Üniversitelere ayrılan kaynaklara ve yeni açılan üniversitelerle ilgili bilgi veren Yılmaz, "Yükseköğrenim dahil eğitim-öğretim bütçesi 2002 yılındaki 10 milyar lira seviyesinden 720 milyar liranın üzerine çıkmış durumda. Üniversite sayımızı 76’dan, 208’e, öğretim personeli sayımız 70 binden 184 bine, öğrenci sayımızın ise 1,6 milyondan 8 milyona yükselmiştir. Üniversiteye girişte yaşanan katsayı adaletsizliklerini ortadan kaldırılarak her öğrencimizin yarışa eşit şartlarda başlamasını sağladık. Bir dönem gençlerimiz kıyafetlerinden dolayı üniversite kapısından geri çevrilirken bugün herkes için demokratik, özgür ve bilim odaklı yükseköğrenim yapısına kavuşmuş durumdayız. Bununla birlikte kontenjanları artırarak yığılmanın da önüne geçtik. Üniversitelerimizi yaygınlaştırırken öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını da unutmadık. Türkiye çapında yurtlarımızın yatak kapasitesini 954 bine çıkarttık ve bu sayıyı yakın zamanda 1 milyona kadar yükselteceğiz. Van’da yurt kapasitesi ise 8 bin 847’dir. Yükseköğretimde harçları kaldırdık ve bunun yanında, kredi veya burs olarak lisans öğrencilerimize aylık 1250 lira, yüksek lisans öğrencilerimize 2500 lira ve doktora öğrencilerimize 3750 lira destek veriyoruz. Bu imkandan faydalanan öğrenci sayımız şu anda 1 milyon 444 bindir. Üniversiteli gençlerimize cep telefonu ve bilgisayar için teknolojik cihaz desteği ve ücretsiz internet desteklerini başlatıyoruz. Diğer taraftan bilim insanı desteklerini artırdık ve akademisyenlerimizin özlük haklarında iyileştirmeler yaptık. Yükseköğretim kurumlarımızda araştırma kapasitesinin ve akademik üretimin artmasına yönelik çalışmalara da hız vermiş durumdayız. Üniversitelerimize Ar-Ge ve TEKNOKENT yatırımları için 10 milyar liranın üzerinde teşvik verildi. Akademisyenlerimizce üretilen makaleler bugün dünyanın önde gelen bilimsel dergilerinde yayınlanmakta, önemli bilim organizasyonlarında Türk akademisyenlerin bildirilerine yer verilmektedir. Yükseköğrenimde ülkemizin yakaladığı başarıyı uluslararası raporlar da teyit ediyor. Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın 2024 Dünya Üniversiteler sıralamasında ilk 400'e 3, ilk 1000'e 11 üniversitemiz girmeyi başardı. İlk kez 3 üniversitemizin birden ilk 400’de yer almış olması çok kıymetli. Türkiye'den toplam 75 üniversite listeye girdi ve Türkiye dünyada en fazla temsil edilen 7'nci ülke oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin sıralamada yer alan 75 üniversitemizden biri olması takdire şayandır. Stanford Üniversitesi tarafından yayımlanan En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden 9 Akademisyenin yer alması da hocalarımızın gayretini ortaya koyuyor. Bu vesileyle yükseköğretimde ilerlemenin taşıyıcısı olan kıymetli akademisyenlerimize özellikle teşekkür ediyorum" diye konuştu.