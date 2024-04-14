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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İran-İsrail gerilimine ilişkin açıklama

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#Cevdet Yılmaz#İran#İsrail
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmazdan İran-İsrail gerilimine ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 16:05

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bölgemizde artan gerilimin biran önce düşmesini ve dikkatlerin Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına yoğunlaşmasını diliyoruz" dedi.

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Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgemizde artan gerilimin biran önce düşmesini ve dikkatlerin Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına yoğunlaşmasını diliyoruz. Ateşkesin sağlanması, insani yardımların mazlum Filistin halkına kesintisiz ulaştırılması ve iki devletli kalıcı barış sağlamaya yönelik siyasi sürecin başlatılması için Türkiye olarak her türlü çabayı sarfetmeye devam edeceğiz. Yaşanan katliamlara sessiz kalarak İsrail’e koşulsuz destek olanlar bölgesel gerilimi artırmakta ve Netanyahu yönetiminin suçlarına ortak olmaktadırlar. Uluslararası toplumun hukuka dönmesi, haklı olanın yanında durması ve İsrail yönetiminin saldırılarını durdurması için tavır alması insani olduğu kadar tarihi ve stratejik bir gerekliliktir. Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz" dedi.

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#Cevdet Yılmaz#İran#İsrail

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