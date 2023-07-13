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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Adıyaman'da El-Hüseyni'nin ailesine taziye ziyareti

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#Adıyaman#İstanbul#Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmazdan, Adıyamanda El-Hüseyninin ailesine taziye ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 17:11

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden din adamı Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni'nin ailesine Adıyaman'da taziye ziyaretinde bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, El-Hüseyni'nin oğulları Muhammed Mübarek, Muhammed Emin ve Mahsum Elhüseyni'ye, Adıyaman'ın Menzil köyünde bulunan Seyid Abdülhekim El Hüseyni Külliyesi’nde taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmazdan, Adıyamanda El-Hüseyninin ailesine taziye ziyareti

Daha sonra Adıyaman Valiliği'ne geçen Yılmaz, deprem çalışmalarındaki son duruma ilişkin Vali Osman Varol ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut'tan bilgi aldı.Yılmaz'a, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Mustafa Alkayış, Resul Kurt, İshak Şan ve Hüseyin Özhan eşlik etti. 

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#Adıyaman#İstanbul#Cevdet Yılmaz

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