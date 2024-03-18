Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ülkemizde sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üstüne taşıdık

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Sağlık Bakanlığı tarafından Amasya’da çevre illere de hizmet verecek bir sağlık üssü olarak planlanan 600 Yataklı Amasya Devlet Hastanesi’nin temel atma törenine katıldı. Fındıklı mevkisinde düzenlenen törene Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, AK Parti Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez, Haluk İpek ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.Akfen İnşaat-Dost İnşaat tarafından hayata geçirilecek Amasya Devlet Hastanesi’nin temel atma töreninde konuşan Yılmaz, sağlık alanında yapılan yatırımların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "81 ilimizi binalarıyla, donatılarıyla, teçhizatıyla, ambulanslarıyla, en modern sağlık altyapılarına kavuşturduk Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızda güçlendirdik, güçlendirmeye de devam ediyoruz. Her yıl doktorlar, hemşireler, sağlık elemanları alarak, bu alandaki gücümüzü de arttırıyoruz. Ülke genelinde 2 buçuk milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek, hizmeti bir taraftan da insanımızın ayağına götürüyoruz. Hastaneye gelemeyecek durumda olana bir sağlık hizmetini evine götürüyoruz. Amasya’ya baktığımızda bu güzel şehrimize, 2002-2023 Aralığında toplam 1 buçuk milyar Türk lirasını bulan sağlık yatırımı gerçekleştirdik. Şehirdeki hastane sayısını 7’ye, ilk basamak sağlık hizmeti birimi sayısını 234’e çıkardık" dedi.

Haberin Devamı

’ENERJİMİZİ HİZMETLERE VE ESERLERE SARF ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Türkiye’de sağlık sisteminin çok yol aldığını belirten, Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizi biz yükseltirken dört temel sütun belirlemiştik. Bunlardan biri de sağlık alanı. Her şeyin başı sağlık diyerek sağlık hizmetlerini ülkemizde dünya standartlarının üstüne taşıdık . AK Parti’nin eser ve hizmet siyasetiyle tanışmadan önce sağlık sisteminin nasıl olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Özellikle yaşı müsait olan değerli kardeşlerimiz biliyorlar. Bunlar eski Türkiye’de artık geride kalan manzaralar çok şükür. Eskiden yurt dışına tedaviye giden insanlar olurdu. Yurt içinde imkan olmayınca yurt dışına gidip tedavi olanlar olurdu. Şimdi ise Türkiye artık çok farklı bir yere gelmiş durumda. Bir taraftan vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Diğer taraftan Dünyanın en önemli sağlık turizmi merkezlerinden biri haline geldi. Her yıl milyarlarca dolar kazanıyoruz, yurt dışından insanlar gelip sağlık hizmeti alıyorlar Türkiye’den. Kimileri laf eder, konuşur, kimileri de iş yapar, icraat ortaya koyar, hizmet yapar. Bizim anlayışımız laf üstüne laf koyma değil, taş üstüne taş koyma ve bu aziz millete hizmet etme anlayışıdır. Muhalefet partileri bir dönem şehir hastanelerine çok laflar ettiler, çok gölgelemeye çalıştılar. Bir pandemi çıktı ortaya, hepsi mahcup oldular. O dönemde bu yapılan yatırımların ne kadar anlamlı, ne kadar kıymetli olduğu bir kez daha ortaya çıktı."

Haberin Devamı

’TÜRKİYE’NİN ÖNCELİKLİ DEPREM İZOLATÖRLÜ HASTANELERİNDEN BİRİSİ OLACAK’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Yılmaz, “Bu hastanenin sözünü Sayın Cumhurbaşkanımız Amasya’ya gelerek bizzat kendisi vermişti. Dolayısıyla o sözün yerine geldiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 600 Yataklı Amasya Devlet Hastanesi’nde 24 ameliyathane, 153 poliklinik, 133 yoğun bakım yatağı, 22 diyaliz yatağı ve 60 acil servis yatağının yer alması planlanıyor. Toplam 3 milyar 221 milyon liraya mal olacak Amasya Devlet Hastanesi’nin yatak kapasitesi gerektiği durumlarda 768 yatağa kadar yükseltilebilecek. Dirençli şehirler düsturumuz doğrultusunda hastanenin taşıyıcı kolonlarının her birine tam 370 deprem izolatörü yerleştirilecek. Yani Amasya’da kapılarını açacak bu sağlık tesisimiz Türkiye’nin öncelikli deprem izolatörlü hastanelerinden birisi olacak" ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından Sağlık Bakanlığı tarafından yapımına başlanan 600 yataklı Amasya Devlet Hastanesi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.