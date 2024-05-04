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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TİM Başkanı Gültepe ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Cevdet Yılmaz#Türkiye İhracatçılar Meclisi#Mustafa Gültepe
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TİM Başkanı Gültepe ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 21:53

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve TİM heyeti ile bir araya geldik. Görüşmemizde, ihracatçı sektörlerimiz için kısa vadede düzenlemeye ihtiyaç duyulan öncelikli alanlarda ihracatımızı desteklemek için atılması gereken adımları istişare ettik. Toplantımızın çıktılarının, Orta Vadeli Program’da öngördüğümüz ihracat hedefine ulaşmamızda ve ülkemizin uluslararası ticaret sahnesinde daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Sayın Gültepe ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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#Cevdet Yılmaz#Türkiye İhracatçılar Meclisi#Mustafa Gültepe

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