Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rus-Türk Karma Ekonomik Komisyonu olağan toplantısına katılmak üzere Ankara'da bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Cevdet Yılmaz'a, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar; Novak'a ise Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Aleksander Babakov, Enerji Bakanı Yardımcısı Pavel Sorokin, Ekonomi Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir İlyiçev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Gruşko eşlik etti.

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Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde; liderler arasındaki güçlü diyalogun varlığına, yakın iş birliğine, ikili ilişkilerin bölgesel ve küresel sorunların çözümündeki önemine vurgu yapıldı. Küresel ve bölgesel ölçekteki gelişmelere ilişkin değerlendirmeler ve karşılıklı görüş alışverişi, ticaret hacminin imal edilen ürünler üzerinden çeşitlendirilerek 100 milyar dolar hedefi doğrultusunda artırılması, liman altyapılarının güçlendirilmesi, ihraç izinlerinin hızlandırılması gibi alanlarda alınacak tedbirlerle ikili ticaretin daha da ilerletilmesi, yatırımlar, turizm ve yeni projeler konusunda iş birliğinin artırılması, enerji alanında Rusya ile iş birliğinin ilerletilmesi başlıkları ele alındı.

Filistin-İsrail çatışmasının kalıcı ve barışçıl çözümü ve Gazze'ye insani yardım noktasında Rusya ve Türkiye'nin gereken çabayı göstereceği konusu da görüşüldü.