×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Küba Başbakan Yardımcısı Ruis ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Cevdet Yılmaz#Küba#Rikardo Kabrisas Ruis
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Küba Başbakan Yardımcısı Ruis ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 18:51

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Küba Başbakan Yardımcısı Rikardo Kabrisas Ruis ve heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ikili, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeleri de değerlendirme imkanı bulduk. Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi’ndeki en önemli ortaklarımızdan Küba ile başta enerji, sağlık, inşaat, tarım, turizm olmak üzere, ilişkilerimizi her alanda geliştirme hususunda kararlıyız. Küba ile dostluk ve dayanışma temelinde ilerleyen ilişkilerimizden dolayı memnuniyetimizi ifade ediyor, Sayın Ruis ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cevdet Yılmaz#Küba#Rikardo Kabrisas Ruis

BAKMADAN GEÇME!