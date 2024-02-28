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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

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#KKTC#Ünal Üstel#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 23:13

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü.

Yılmaz, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldik. Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen görüşmemizde; KKTC’nin kalkınmasına katkı sağlayacak pek çok farklı sektörde devam eden mevcut projelere yönelik değerlendirmelerde bulunduk, 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması hazırlıklarına ilişkin istişareler gerçekleştirdik. Son derece verimli geçen görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki siyasi ve ekonomik alanlardaki gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele aldık. Sayın Başbakan ve Sayın Bakanlara ziyaretleri için teşekkür ederim."

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#KKTC#Ünal Üstel#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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