Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hannover'daki saldırıyı kınadı

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Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa'daki Türklere yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, sürecin yakından takipçisi olacaklarını belirterek, "Hain terör örgütü PKK destekçileri tarafından Belçika'daki vatandaşlarımıza ve Almanya Hannover Başkonsolosluğumuza karşı yapılan saldırıları şiddetle kınıyor, Belçika'da yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması ve suçluların cezalandırılması noktasında Belçika ve Almanya makamlarınca yürütülecek sürecin yakın takipçisi olacağız. Yurtdışında yaşayan insanımızı tahrik ve kardeşliğimizi bozma amaçlı gerçekleştirilen bu saldırılar, PKK terör örgütünün Batı Avrupa'da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini de bir kez daha göstermektedir. Bu saldırılar yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın birliğini, kardeşliğini asla bozamayacaktır. İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir" ifadelerini kullandı.