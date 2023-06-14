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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#Cevdet Yılmaz#Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 13:45

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile telefonda görüştü.

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Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Cevdet Yılmaz'ı arayarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak göreve başlaması nedeniyle tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geldiği noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yılmaz ve Asadov, ikili ticaret hacminin ve iş birliğinin artırılması noktasında 'Türkiye- Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu'nun önemine değindi.

Asadov, Cevdet YılmazAzerbaycan'a davet etti. Bu davete en kısa sürede icabet edeceklerini dile getiren Yılmaz ise iyi dileklerinden dolayı teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti. (DHA)

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#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#Cevdet Yılmaz#Azerbaycan

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