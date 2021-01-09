AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen asker için rahmet diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, ailesine ve jandarma teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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