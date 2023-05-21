Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan muhalefete eleştiri: "Bunlarınki mevsimlik milliyetçilik"

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sincan'da Çorumlularla bir araya geldi. Oktay, burada yaptığı konuşmasında “Ankara’dan milletvekili seçimlerinde AK Parti’yi birinci parti yaptınız. Şimdi ikinci tura, 28 Mayıs’a yürüyoruz. İnşallah sizlerin desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan’ı rekor bir oyla bir kez daha Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Biliyoruz ki Çorumlu doğrudan şaşmaz. İkinci turda da Cumhurbaşkanımıza sahip çıkarak, ‘Doğru adamla yola devam’ diyeceğiz” diye konuştu.
"14 MAYIS SEÇİM SÜRECİNDE OLAN BİTENİ BÜTÜN AÇIKLIĞIYLA GÖRDÜNÜZ"
Muhalefeti eleştiren Oktay, “14 Mayıs seçim sürecinde olan biteni bütün açıklığıyla gördünüz. Bu Yedili Maşa’nın kimlerle işbirliği yaptığını, kimlerden talimat aldığını, ne tür sapkınlıklarını savunduğunu gördünüz. Ne dediler; 15 Temmuz’da bu ülkenin tankını, askerini, silahını millete çevirenleri serbest bırakacaklarını söylediler mi? Söylediler! Devletin içinden temizlediğimiz bu FETÖ’cüleri yeniden devlet kadrolarına alacaklarını söylediler mi? Söylediler. Türkiye’nin güneyinde kurulmak istenen terör koridoruna karşı bölgede görev yapan Türk askerini oradan çekeceklerini söylediler mi? Söylediler. Afrin’den çıkacağız dediler mi? Dediler. LGBT’ye destek olacaklarını söylediler mi? Söylediler. Diyarbakır’da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne sebep olan Demirtaş’ı serbest bırakacaklarını söylediler mi? Söylediler. Benim Çorumlu hemşehrimin ağzıyla değil, terör örgütlerini müttefik diye yutturmaya, pazarlamaya çalışanların ağzıyla konuşuyorlar” şeklinde konuştu.
"BİRİNCİ TURDA MANDACI, İKİNCİ TURDA VATANSEVER"
Çorumlular ile buluşmasında muhalefete yüklenen Oktay, “Birinci turda LGBT’ci, ikinci turda muhafazakar. Birinci turda FETÖ’cü, ikinci turda devletçi. Birinci turda mandacı, ikinci turda vatansever. Birinci turda Kandil’ci, ikinci turda milliyetçi. Bunlarınki mevsimlik milliyetçilik. Bunlarınki gündelikçi siyaset. Güneş doğduğunda söylediklerini güneş battığında inkar ediyorlar” diye konuştu.