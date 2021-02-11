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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 15:07 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'ye 40 bin koronavirüs aşısı daha

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'ye 40 bin koronavirüs aşısı daha
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "KKTC'ye bugüne kadar 40 bin doz aşı temin ettik. Bugün inşallah 40 bin ilave aşı daha gönderiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) bugüne kadar 40 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı gönderildiğini ve bugün 40 bin doz daha aşı gönderileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ile KKTC arasında muhtelif anlaşmaların imza töreninde konuştu.
Salgınla mücadelede KKTC'ye Türkiye'den 15,5 milyon değerinde sağlık malzemesi ve gıda yardımı sağladıklarının altını çizen Oktay, bugüne kadar 40 bin doz Kovid-19 aşısı temin ettiklerini hatırlattı.

Oktay, "Bugün inşallah 40 bin ilave aşı daha gönderiyoruz." dedi.

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