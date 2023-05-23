Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay CNN TÜRK'te: 'Kılıçdaroğlu’nun inandırıcılığı kalmadı'

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bizim açımızdan baktığımızda cumhurbaşkanlığı yarışı. Meclis’te durum belli olmuştu 14 Mayıs’ta. Sayın Oğan dün resmen desteğini açıkladı. Belirsizlikler netleşti.

Oğan açıklamasını yaptı. Sayın Özdağ’ın farklı görüşmeleri olabilir. ATA İttifakı’nın farklı görüşleri olabilir. Terörle mücadele kapısındaki terördür cehennem kapıları. Biz o kapıları sonuna kadar kapattık.

Biz sadece sayın Oğan'a değil, 86 milyona kendimizi anlatıyoruz. Cehennem kapıları terörün kapıları olması lazım.

OĞAN’A HÜDA PAR ELEŞTİRİSİ

Hep ifade ediyoruz, ilkelerimiz son derece net. Millet İttifakı ile temel fakımız budur. PKK ile HDP ile söylem birliğine gitmişlerdir. Kılıçdaroğlu’nun inandırıcılığı kalmadı diye düşünüyorum. İlkesizlik çıkarlar bazında birlikteliğe dönüştü. Bizimki ülkenin milletin-ülkenin çıkarları etrafında. Güçlü bir Türkiye hedefliyoruz.

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KILIÇDAROĞLU'NUN REFERANDUM ÇIKIŞI

Yalan söyleyenlerle gerçek söyleyenler arasında referandum ise buyurun referandum olsun. Millet Recep Tayyip Erdoğan diyecektir zaten.

Burada Kılıçdaroğlu’nun referanduma götüreceği bir şey kalmamıştır. Bir gün önce terör örgüleri ile aynı söylemde bulunacaksınız, 15 Mayıs’ta mevsimlik milliyetçi olacaksınız.

Anayasal sistemin olduğu yerde değiştirilmiş gibi yalan söylemeleri, şimdi Meclis’i kaybedince Cumhurbaşkanlığını bize verin diyorlar. Alt yapısı ile güçlü bir Türkiye meydana getirdik. Sağlık, teknoloji, ulaşım gibi alanlarda. Söylediğimiz her şeyin altı doludur. Onlarda sıfır liyakat olduğunu gördük. Bir vizyonları yok, gelecek perspektifleri yok. Bunların Türkiye'ye verebileceği hiçbir şey yok.

'MAKAM PEŞİNDE KOŞTULAR'

Ne yazık ki o gece bir komedi izledik. Trajediydi, komedi bir meslektir. Belediye başkanı olarak bir trajediyi oynuyorsunuz, millete yalan söylüyorsunuz. Olmayan bir şeyi gerçeklik gibi gösteriyorsunuz. Belediyelerde eser vermeyenler makam-mevki konusunda Türkiye’yi geziyorlar. Bunların bize verebileceği zarar yok. Ekip kendi içinde kendilerini itibarsızlaştırdılar. Havaya göre yön değiştiriyor. Kılıçdaroğlu hangi yöne döneceğini kendisi de bilmiyor.

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Kılıçdaroğlu hangi yöne döneceğini kendisi de bilmiyor. Ben altılı maşa diyorum. Pervin Buldan PKK bayrakları altında Kılıçdaroğlu’na oy istiyor. Siz bu açıklamalara hiçbir şey demeyeceksiniz. Net bir duruş sergilemediler. Millet terör örgütü ile net mesafe koymayana oy vermem dedi. Bunlar 29 Mayıs sabahı ne diyecekler.

'MİLLETE VEREBİLECEKLERİ BİR ŞEY KALMADI'

Bence başladı bile, çatırdama seslerini bütün Türkiye duyuyor. Millete verebilecekleri bir şey kalmadı. Hiçbir vizyon yok.

KAÇ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLMALI?

7-8 tane cumhurbaşkanı yardımcısınının olduğu sistemin yürüme şansı yok, iş yapılamaz. Ya bakanlığı 30’a 40’a çıkaracaksınız, o da yürüyebilecek bir şey değil.

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