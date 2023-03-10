Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen enkaz kaldırma çalışmalarının bu ay bitirilmesini amaçladıklarını, daha sonra depremden etkilenen şehirlerin imar ve ihyasına yönelik faaliyetlere hız vereceklerini söyledi. Türkiye'nin yıllardan bu yana dünya genelinde yaptığı insani yardımların afet sonrasında yurt dışından gelen yardımlarla karşılık bulduğunu belirten Oktay, deprem bölgesindeki enkaz kaldırma çalışmaları, çadır ve konteyner kent kurulumu ile şehirlerin yeniden inşa ve ihyasına yönelik faaliyetlerde 3 hafta içinde ciddi mesafe alındığını ifade etti.



Grandi ise Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını ve insani yardımlara odaklandıklarını dile getirerek, Türkiye'nin bu süreçte üç sınır kapısını da açık tutması sayesinde sınır ötesine de yardım ulaştırabildiklerini kaydetti.



Görüşmede BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Avrupa Bölge Ofisi Müdürü Pascale Moreau ve Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc de hazır bulundu.