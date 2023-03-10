Son dakika... Binali Yıldırım: Çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik

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İşte Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sayın Cumhurbaşkanımız bugün bildiğiniz gibi seçim tarihini anayasaya dayanarak ilan etti ve Resmi Gazete'de yayımlandı. 14 Mayıs'ta seçim yapılacak. Bundan sonra göre YSK'da olacak. Seçimlerimizin hayırlar getirmesini diliyorum. Takvim netleştikçe partiler arası görüşme trafiği yoğunlaşmaya başladı. Refah Partisi Genel Merkezi'ni AK Parti adına ziyaret etmiş bulunuyoruz. Seçimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Sayın Genel Başkan ve arkadaşları bu konuda kendi değerlendirmelerini yapacaklar. Kararlarını paylaşacaklardır.

ERBAKAN: CEVABIMIZI EN KISA ZAMANDA İLETECEĞİZ



Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, daveti değerlendireceklerini belirterek, "AK Parti heyeti olarak ziyarette bulundular. Yaklaşan seçimler dolayısıyla bir müzakerede bulunuldu. Cevabımızı kendilerine en kısa zamanda ileteceğiz. Nazik ziyaretlerinden davetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.



