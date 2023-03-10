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Son dakika... Binali Yıldırım: Çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik

Güncelleme Tarihi:

#Binali Yıldırım#Fatih Erbakan#Cumhur İttifakı
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 19:06

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim işleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ile birlikte Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Yıldırım, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Seçimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkan ve arkadaşları bu konuda kendi değerlendirmelerini yapacaklar. Kararlarını paylaşacaklardır" dedi.

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İşte Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sayın Cumhurbaşkanımız bugün bildiğiniz gibi seçim tarihini anayasaya dayanarak ilan etti ve Resmi Gazete'de yayımlandı. 14 Mayıs'ta seçim yapılacak. Bundan sonra göre YSK'da olacak. Seçimlerimizin hayırlar getirmesini diliyorum. Takvim netleştikçe partiler arası görüşme trafiği yoğunlaşmaya başladı. Refah Partisi Genel Merkezi'ni AK Parti adına ziyaret etmiş bulunuyoruz. Seçimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Sayın Genel Başkan ve arkadaşları bu konuda kendi değerlendirmelerini yapacaklar. Kararlarını paylaşacaklardır.

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ERBAKAN: CEVABIMIZI EN KISA ZAMANDA İLETECEĞİZ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, daveti değerlendireceklerini belirterek, "AK Parti heyeti olarak ziyarette bulundular. Yaklaşan seçimler dolayısıyla bir müzakerede bulunuldu. Cevabımızı kendilerine en kısa zamanda ileteceğiz. Nazik ziyaretlerinden davetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

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#Binali Yıldırım#Fatih Erbakan#Cumhur İttifakı

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