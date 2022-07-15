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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı

#Ankara#FETÖ#Terör
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 15 Temmuz Anıtına çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında bulunan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı. Oktay, tören alanına şehit yakınları ve gazilerle birlikte geldi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında bulunan alanda gerçekleştirilen törene katıldı.

Tören alanına, şehit yakınları ve gazilerle beraber gelen Oktay, bir süre şehit yakını ve gazilerle sohbet etti. Oktay daha sonra Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde vurularak yaralanan dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'la anıtın önüne kadar yürüdü.
15 Temmuz Anıtı'na çelenk bırakarak dua eden Oktay, daha sonra Millet Camii'ndeki programa geçti. Törende, mehter takımı da 15 Temmuz Marşı'nı seslendirdi.

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#Ankara#FETÖ#Terör

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