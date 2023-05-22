Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: İkinci turda milliyetçi oldular

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kahvede vatandaşlarla bir araya geldi. Oktay, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ikinci tur seçimine ilişkin, "28 Mayıs daha da güzel olacak. Biz net duruşu Beypazarı'nda gördük. Kılıçdaroğlu'nun ne yaptığını takip ediyorsunuz; mevsimlik. Birinci turda PKK, FETÖ ile dans edip ikinci turda milliyetçi oldular. Hamdolsun milletimiz net görüyor.

Depremzede olayını hep beraber yaşadık. Allah korusun. Samimiyet bu kadar. Biz dik dururuz, tehditlere de boyun eğmeyiz. Defne'yi gördünüz değil mi? Yüzde 90 Kılıçdaroğlu'nda. Biz ilk hastaneyi oraya yaptık. 'Şuna oy verdi, buna oy verdi' fark etmez ki, biz CHP gibi yapmayız.

Erdoğan kazandı mı Türkiye kazanır. Dışarıdan konuşanlara güzel oldu. Türkiye'ye manşet atanlara manşeti tersinden attırdınız. Şimdi Türkiye'ye yaklaşmaya başladılar. Bunu yapan sizlersiniz" ifadelerini kullandı. (DHA)