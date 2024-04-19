Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2013'te IMF ile noktayı koyduk

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Haber'de gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında satır başları şöyle:

- Gazze'de ateşkesin sağlanması gerekiyor. İsrail-İran gerilimi Gazze'de yaşananları gölgelememeli. Türkiye, olayın bölgesel bir çatışmaya dönüşmemesi için her türlü gayreti sarf ediyor. Ortadoğu'da adil bir barış olmalı. Diplomasi ve uluslararası hukuk ön plana çıkmalı. İran İsrail arasında sıcak çatışma olursa bundan tüm ekonomiler etkilenir.

- Filistin davasının arkasındayız. İsrail'le ticareti daraltıcı çok kapsamlı kararlar aldık.

- 2013'te IMF ile noktayı koyduk. Kesinlikle IMF ile masaya oturulması söz konusu değil.

- Enflasyonu düşürmeye kararlıyız, geçmişte de bunu yapabilmiş bir kadroyuz. Bu bir süreç. Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta enflasyon düşecek. Fahiş fiyatlarla mücadele konusunda yasal önlemler alınacak ve yaptırımlar caydırıcı hale gelecek.

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- Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışma Bakanlığı'mızın emeklilerle ilgili yaptığı çalışmalar tamamlandığında toplumla paylaşılacak, 16 milyon emeklimiz var. Çalışan sayısını artırmamız lazım ki bu dengeyi gerçekleştirelim. Bu yönde de umut verici gelişmeler var, istihdam artışı var.