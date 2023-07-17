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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ANKARA#Spor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğandan Filenin Sultanlarına tebrik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 10:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan, 'Türkiye’nin gururu Filenin Sultanları’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğuna ulaşarak tarihî bir başarıya imza atan, Türkiye’nin gururu Filenin Sultanları’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

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EMİNE ERDOĞAN: ÜLKEMİZE BÜYÜK BİR GURUR YAŞATTINIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Emine Erdoğan, 'Şampiyon FileninSultanları. FIVB Milletler Ligi'nde tarih yazarak mücadeleyi zaferle taçlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemize büyük bir gurur yaşattınız. Başarılarınız daim olsun!' ifadelerini kullandı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ANKARA#Spor

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