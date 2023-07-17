Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğuna ulaşarak tarihî bir başarıya imza atan, Türkiye’nin gururu Filenin Sultanları’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

EMİNE ERDOĞAN: ÜLKEMİZE BÜYÜK BİR GURUR YAŞATTINIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Emine Erdoğan, 'Şampiyon FileninSultanları. FIVB Milletler Ligi'nde tarih yazarak mücadeleyi zaferle taçlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemize büyük bir gurur yaşattınız. Başarılarınız daim olsun!' ifadelerini kullandı.