Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi açılış törenine gitmek için evinden çıktığı sırada ellerinde pankart ve pasta ile kendisini bekleyenleri görünce aracını durdurdu.

Vatandaşların yanına giden Erdoğan tebrikleri kabul etti. Öte yandan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü için hazırlanan video paylaşıldı.