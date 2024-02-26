×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı  Erdoğan#İstanbul#Üsküdar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana evinin önünde doğum günü sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 13:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 70. yaş günü dolayısıyla vatandaşlar evinin önünde doğum günü sürprizi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra ayrıldı. Ayrıca Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Ulaşım Projesi Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü için hazırlanan video paylaşıldı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi açılış törenine gitmek için evinden çıktığı sırada ellerinde pankart ve pasta ile kendisini bekleyenleri görünce aracını durdurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana evinin önünde doğum günü sürprizi

Vatandaşların yanına giden Erdoğan tebrikleri kabul etti. Öte yandan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü için hazırlanan video paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana evinin önünde doğum günü sürprizi

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı  Erdoğan#İstanbul#Üsküdar

BAKMADAN GEÇME!