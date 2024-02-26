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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#RUSYA#PUTİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 11:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Putin, Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti. Putin görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti." ifadeleri yer aldı.

TOKAYEV İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan Tokayev, Erdoğan'a Türk halklarının kalkınmasına ve haklarının savunulmasına yönelik verdiği mücadeleden ötürü de teşekkürlerini iletti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#RUSYA#PUTİN

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