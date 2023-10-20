×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Libya#İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybeyi kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 16:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde yoğun bir şekilde İsrail ile Filistin arasındaki süreci yakından takip ediyor. Bu kapsamda çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştiren ve görüşmelere devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Vahdettin Köşkü'nde Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Görüşmede, bölgesel konuların ön planda olması bekleniyor. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları gündemde.

Diğer yandan Türkiye-Libya ilişkileri ve Doğu Akdeniz konusu görüşmenin ana gündem maddesini oluşturuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Libya#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!