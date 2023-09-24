Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni basketbol performansı: Hem sahada hem masada oyun kurucu

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Maçlarda yer alan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, yeni bir basketbol videosu yayınladı.

İKİ FARKLI MAÇTAN GÖRÜNTÜLER

Mustafa Varank’ın X hesabından "Masada, sahada, sporda mücadeleye devam!" notuyla paylaştığı video, Birleşmiş Milletler (BM) toplantıları vesilesiyle yoğun bir tempoda geçen ABD ziyareti sonrası yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile farklı günlerde oynanan basketbol maçlarına ait kolaj görüntülerden oluşuyor.

ÖNCE ISINMA

Görüntüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kondisyon bisikletinde ısınmasıyla başlıyor.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki maçlarda Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan’ın yer aldığı görülüyor.

HAYDİ ÖMER

Videoda, yeşil yelekli takımın kaptanlığını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol Federasyonu Genel Sekreteri ve eski milli basketbolcu Ömer Onan’ı “Haydi Ömer, yap sayını” diye motive ediyor.

RENKLİ DİYALOGLAR

Oldukça çekişmeli geçen maçlardan renkli diyaloglar da videoda yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBF Başkan Vekili Ömer Onan’a yapılan bir faul sonrası “Faul oldu, ver ver, faul var” derken Alpay Özalan da “Tereyağından kıl çeker gibi aldım.” karşılığını veriyor.

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Başka bir görüntüde Cumhurbaşkanı Erdoğan eski milli güreşçi Yerlikaya’ya “Hamza sen faul yaptın mı?” diye soruyor. Yerlikaya da “Topu çektim efendim. Bir şey yapmadım.” yanıtını veriyor.