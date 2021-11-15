Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflanması soruşturmasından detaylar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Kulesi'nden Üsküdar'daki konutunun görsellerini çeken İsrailli Mody ve Natali O. çifti ile yanlarında bulunan İhsan A. 10 Kasım Çarşamba günü gözaltına alındı. 3 şüpheli, 'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklandı. Şüphelilerin incelenen dijitallerinde Mody ve Natali O.'nun çektikleri görselleri 'Aile' adını verdikleri gruba anlık olarak paylaştıkları ve Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutu arasındaki mesafenin de belirtildiği tespit edildi. Çiftin, kule hakkında teknik bilgileri de not düştüğü belirlendi. Ayrıca, şüpheliler sorgu sırasında mesleklerini 'şoför' olarak bildirdikleri öğrenildi.

KONUTU MESAJLAŞMA PROGRAMINDA KARE İÇERİSİNE ALARAK İŞARETLEMİŞLER



Yapılan araştırmaların devamında şüpheli Mody O. ve Natalia O.'nun daha önce 2014 yılında da İstanbul'a geldikleri belirlendi. 4 Kasım Perşembe günü İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan çiftin, Beyoğlu'nda bulunan bir otele geçtikleri, burada da İhsan A. isimli kişiyle buluştukları tespit edildi. 3 şüphelinin İstanbul'un çeşitli tarihi yerlerini gezerek, 10 Kasım Çarşamba günü Çamlıca Kulesi'ne çıktıkları ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyerek bir kare içerisine alıp, ardından mesafesini hesaplayıp 'Aile' grubunda paylaştıkları tespit edildi.



Şüpheli Mody O.'nun, ifadesinde İsrail'de bulunan bir otobüs firmasında şoför olarak çalıştığını beyan etti. Şüphelilerden Türk olan İhsan A. da daha önce İsrail vatandaşı bir kadınla evlendiğini, Türkiye'de oto yedek parça sektöründe çalıştığını belirttiği ve şüpheli Mody ve Natalia O.'nun Türkiye'ye geldiklerinde onlara tercümanlık yaptığını ifade etti.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'YE HEYET GÖNDERECEK



Öte yandan, İsrail vatandaşı Mody ve Natalia O.'nun tutuklanması üzerine İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, bakanlığın konsolosluk bölümünün başkanı Rina Djerassi başkanlığında bir heyetin İstanbul'a gönderilmeye karar verildiğini duyurdu.