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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflanması soruşturmasından detaylar

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İsrail#Çamlıca Kulesi
Cumhurbaşkanı Erdoğanın konutunun fotoğraflanması soruşturmasından detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Kulesi'nden Üsküdar'daki konutunu görüntüleyen İsrailli Mody ve Natali O. çifti ve yanlarında bulunan İhsan A. ile ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İsrailli çiftin 2014 yılında da İstanbul'a geldikleri, Mody O.'nun İsrail'de otobüs firmasında çalıştığı ve yanlarında bulunan Türk vatandaşı İhsan A.'nın da Türkiye'de oto kaporta işiyle uğraştığını ifade ettikleri öğrenildi. Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyetin Türkiye'ye gönderileceği açıklandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca Kulesi'nden Üsküdar'daki konutunun görsellerini çeken İsrailli Mody ve Natali O. çifti ile yanlarında bulunan İhsan A. 10 Kasım Çarşamba günü gözaltına alındı. 3 şüpheli, 'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklandı. Şüphelilerin incelenen dijitallerinde Mody ve Natali O.'nun çektikleri görselleri 'Aile'  adını verdikleri gruba anlık olarak paylaştıkları ve Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutu arasındaki mesafenin de belirtildiği tespit edildi. Çiftin, kule hakkında teknik bilgileri de not düştüğü belirlendi. Ayrıca, şüpheliler sorgu sırasında mesleklerini 'şoför' olarak bildirdikleri öğrenildi. 

KONUTU MESAJLAŞMA PROGRAMINDA KARE İÇERİSİNE ALARAK İŞARETLEMİŞLER

Yapılan araştırmaların devamında şüpheli Mody O. ve Natalia O.'nun daha önce 2014 yılında da İstanbul'a geldikleri belirlendi. 4 Kasım Perşembe günü İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan çiftin, Beyoğlu'nda bulunan bir otele geçtikleri, burada da İhsan A. isimli kişiyle buluştukları tespit edildi. 3 şüphelinin İstanbul'un çeşitli tarihi yerlerini gezerek, 10 Kasım Çarşamba günü Çamlıca Kulesi'ne çıktıkları ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyerek bir kare içerisine alıp, ardından mesafesini hesaplayıp 'Aile' grubunda paylaştıkları tespit edildi.

Şüpheli Mody O.'nun, ifadesinde İsrail'de bulunan bir otobüs firmasında şoför olarak çalıştığını beyan etti. Şüphelilerden Türk olan İhsan A. da daha önce İsrail vatandaşı bir kadınla evlendiğini, Türkiye'de oto yedek parça sektöründe çalıştığını belirttiği ve şüpheli Mody ve Natalia O.'nun Türkiye'ye geldiklerinde onlara tercümanlık yaptığını ifade etti.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'YE HEYET GÖNDERECEK

Öte yandan, İsrail vatandaşı Mody ve Natalia O.'nun tutuklanması üzerine İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, bakanlığın konsolosluk bölümünün başkanı Rina Djerassi başkanlığında bir heyetin İstanbul'a gönderilmeye karar verildiğini duyurdu.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İsrail#Çamlıca Kulesi

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