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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunu görüntülediği iddia edilen İsrailli karı koca gözaltına alındı

#Çamlıca Kulesi#İsrail#Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunu görüntülediği iddia edilen İsrailli karı koca gözaltına alındı

Üsküdar’da bulunan Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konutunu görüntüledikleri iddia edilen İsrail uyruklu  N.O., ve M.O, isimli karı koca polis ekiplerince gözaltına alındı. 

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Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; olay dün, Üsküdar’da bulunan Çamlıca Kulesi’nde meydana geldi. İsrail uyruklu N.O.  ve M.O. adlı karı koca, Çamlıca Kulesi’ne çıktı. Kulenin penceresinden İstanbul’un çeşitli görselleri çekmeye başlayan çiftin, bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konutunu görüntüledikleri ve aralarında konuştukları iddia edildi. O sırada kulede görevli bir personel, çiftin aralarındaki konuşmaları duyarak, durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren Terörle Mücadele ekipleri, Cumhurbaşkanlığı Koruma birimlerine bilgi verdikten sonra şüpheli çifti gözaltına aldı.

İsrail uyruklu N.O. ile M.O. adlı çift, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin yarın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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#Çamlıca Kulesi#İsrail#Recep Tayyip Erdoğan

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