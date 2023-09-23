Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı günü: Kuzeni Mehmet Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu 64 yaşındaki Mehmet Mutlu geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirerek Marmara Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Hastaneden taburcu olan Mutlu evinde yeniden kalp krizi geçirdi. Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mutlu, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti.

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