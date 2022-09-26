Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf el-Karadavi’nin ailesine taziye telefonu

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yusuf El-Karadavi#Taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Yusuf el-Karadavi’nin ailesine taziye telefonu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 14:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği eski başkanı Yusuf el-Karadavi'nin vefatı nedeniyle oğlu Abdul Rahman Yusuf ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Haberin Devamı

letişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf el-Karadavi'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Merhum Yusuf el-Karadavi'nin hayatı boyunca Müslüman olarak nasıl yaşanması gerektiğinin en güzel örneğini sergilediğini ve inandığından taviz vermediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim cennetiyle müşerref kılsın, rahmetiyle merhamet eylesin" duasında bulundu.

Abdul Rahman Yusuf ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, gelecek hafta İstanbul'da da bir taziye programı organize edeceklerinin bilgisini verdi. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yusuf El-Karadavi#Taziye

BAKMADAN GEÇME!

YENİ KAVRAM | Sessiz istifadan sonra sessiz işten çıkarma | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

YENİ KAVRAM | 'Sessiz istifa'dan sonra 'sessiz işten çıkarma' | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz Kovulma
Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca
EZBER BOZAN SERİSİ | Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az... efsanesi çöküyor mu

EZBER BOZAN SERİSİ | 'Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az...' efsanesi çöküyor mu?

#Kahvaltı

BAKMADAN GEÇME!

YENİ KAVRAM | Sessiz istifadan sonra sessiz işten çıkarma | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

YENİ KAVRAM | 'Sessiz istifa'dan sonra 'sessiz işten çıkarma' | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz Kovulma
Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca
EZBER BOZAN SERİSİ | Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az... efsanesi çöküyor mu

EZBER BOZAN SERİSİ | 'Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az...' efsanesi çöküyor mu?

#Kahvaltı