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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışında oy kullanan vatandaşlara teşekkür mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Seçim#Secim2023
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 17:22

Yurt dışında oy verme işlemi saat 17:00'da tamamlanırken havalimanları ve gümrük kapılarındaki oy verme süreci 14 Mayıs’a kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışında oy kullanan vatandaşlara seslenerek, "Bu seçimlerde sizler sayesinde, yurt dışında rekor bir katılım sayısına ve oranına ulaştık. Engelleme çabalarına, bölücülerin saldırılarına rağmen özgür iradelerini sandığa yansıtan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Bugün itibarıyla yaşadığı ülkelerde oy verme işlemi tamamlanan yurt dışındaki sevgili vatandaşlarım...

REKOR KATILIM

Bu seçimlerde sizler sayesinde, yurt dışında rekor bir katılım sayısına ve oranına ulaştık. Engelleme çabalarına, bölücülerin saldırılarına rağmen özgür iradelerini sandığa yansıtan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Havalimanları ve gümrük kapılarındaki oy verme işlemleri 14 Mayıs’a kadar devam edecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımız, 14 Mayıs günü sandık kapanma saatine kadar oylarını buralarda kullanabilecekler.

Yurt dışındaki tüm kardeşlerimi son ana kadar bu demokratik haklarını kullanmaya davet ediyorum. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğimize inanıyorum.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Seçim#Secim2023

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