Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İstanbul Emniyet Müdürlüğü için 6.992 polisimiz ile 1.573 aracımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece kentte görev yapan personel sayımız 56 bin 707'ye yükseliyor. Temelini atacağımız Hasdal'daki binasına taşınması ile hizmetin daha da yükselecek. Suçlarla mücadelede gösterdiği başarıyı yakından takip ediyorum. Avrupa, Asya ve Afrika'nın kavşak noktası olan İstanbul'un güvenliği hayati öneme sahip.

İstanbul'un huzurunu güvence altına almak için ne yapsak az. Tüm personele teşekkür ediyorum. Bugün şehadetinin 7. yılını idrak ettiğimiz Fethi Sekin ile görevi başında şehit edilen şehitlerimizi rahmet ile yad ediyorum.

SALDIRILARA KARŞI MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYORUZ

Her fırsatta altını çizdiğim hakikat var. Biz dünyanın en gözde coğrafyasını vatan yaparak aynı zamanda büyük tehditlere de maruz kalan bir milletiz. Bu coğrafyayı yönetmek her toplumun hayali oldu. Bin yıldır bu şerefin sorumluluğunu yerine getirmek için fedakarlıklarda bulunduk. Her anımız mücadele ile geçti. Zaferleri de acıları da bu topraklarda yaşadık. Milletimizin tarihten silme hesaplarını attık. Tek parti faşizminin sancılarından PKK terörüne kadar nice sınamalara maruz kaldık. Hepsinin de üstesinden geldik. Bugün de İstanbul başta olmak üzere vatan topraklarında tehlikeye, saldırıya karşı mücadele vermeyi sürdürüyoruz.

YİNE AYNI OYUN SAHNEDE

10 yılda yaşananlara bakınca dahi bu gerçeğin yüzlerce örneği ile karşılaşmak mümkün. Gezi'deki sokak terörü bunun örneklerinden biriydi. FETÖ'nün 17-25'ten 15 Temmuz'a kadar darbe girişimi bunun örneklerinden biriydi. Çukur eylemleri bunun örneklerinden biriydi. Geçmişte sağcı solcu, Türk Kürt gibi kavramlar üzerinden yürütülen nifak siyaseti bun örneğiydi. Yabancı düşmanlığı üzerinden bunun yeniden sahnelenmeye çalışıldığını görüyoruz. Yine aynı oyun sahnede. Milletimiz bu kirli oyunu da yerle yeksan edecek. Ülkemizde geri kalmışlığı nasıl ortadan kaldırdıysak; çöp, çamur ve pislikten bu İstanbul'u nasıl temizlediysek, Allah'ın izni ile 31 Mart itibari ile yeniden adımları atacak İstanbullunun vereceği emaneti yeniden ayağa kaldıracağız.

MİLLETİMİZE SAVAŞ AÇANLARIN HEVESİNİ KURSAKLARINDA BIRAKACAĞIZ

Vatan topraklarının güvenliğini nasıl başlattıysak önce 2023 hedeflerimizle şimdi Türkiye Yüzyılı vizyonu ile milletimizin ufkunu nasıl derinleştirdiysek milletimize savaş açanların heveslerini kursaklarında bırakacağız. Bu tezgahın kültürümüze aykırı olmanın yanı sıra yabancı düşmanlığı üzerine bina edenlere aradığı fırsatı vermeyeceğiz. Değerlerimizin yıpratılmasına rıza göstermeyeceğiz. Bu oyunu bozarken en büyük desteği İstanbul'dan bekliyoruz. İstanbul'u güvenli, huzurlu, üretken cazip bir şehir haline getirmeden Türkiye’nin istikbaliyle ilgili programlarımızı arzu ettiğimiz etkinlikte uygulayamayız.. Bizim bu şehri kalbimizde ve başımızın üzerinde taşımamızın sebebi milletimizin için taşıdığı stratejik önemden dolayıdır. İstanbul'a hizmet içim Önce bu şehri maddi ve manevi tüm boyutlarıyla anlamak gerekiyor. İstanbul'a aşık olmak herkesin haddi değildir. Biz İstanbul'a hakim olmadık, İstanbul'a halim olduk.

İnşallah depreme dayanıksız binaların yeniden inşası olmak üzere hak ettiği hizmetleri vereceğiz. Dönüşüm hizmetlerini merkezi yönetim ve İstanbul'daki yerel yönetim ile kararlı şekilde devam ettireceğiz. Şehrimize yeni atanan polislerimize, görevlerinde başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Tüm şehit polislerimizin mekanı cennet olsun.