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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencisine doğum günü hediyesi

#Hediye#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Tuğçe Öktem

Aydın’da dün katıldığı bir programda kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen üniversite öğrencisi Tuğçe Öktem'in (20) doğum günü olduğunu öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öktem'e doğum günü hediyesi olarak bilezik hediye etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'a geleceğini öğrenen üniversite öğrencisi Tuğçe Öktem (20), hatıra fotoğrafı çekilmek için annesi Fatma Öktem ile dün yapılan AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı. Tuğçe Öktem ve annesi, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'ndeki toplantının sonunda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in de yardımıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirmek için sahneye alındı. Fotoğraf çekilirken Tuğçe Öktem'in doğum günü olduğunu söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Öktem'e Trabzon hasırı olarak bilinen altın bilezik hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan üniversite öğrencisine doğum günü hediyesi

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'RÜYAYDI GERÇEK OLDU'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiklerini ve Aydın'a geleceğini duyduklarında mutlu olduklarını belirten Tuğçe Öktem, kente gelmeden bir gece önce hem annesinin hem de kendisinin rüyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gördüklerini söyledi. Öktem, “Cumhurbaşkanımızı annem ile birlikte rüyamızda gördük. Sabah kalkınca da programın yapılacağı salona gittik. Görüşmek bile hayal diye düşünüyorduk. Ama Ayşe Keşir’in yardımıyla görüşmemiz sağlandı. Çok heyecanlandık. Amacımız hatıra fotoğrafı çektirmekti ama doğum günüm olduğunu öğrenince Cumhurbaşkanımız bizimle daha çok ilgilendi ve altın bilezik hediye etti. Çok heyecanlandım ve duygulandım. Annem ve ben hayal bile edemediğimiz Cumhurbaşkanımızla buluştuk. Onu çok seviyoruz" dedi.

Hediyenin ardından Tuğçe Öktem ve annesi Fatma Öktem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan üniversite öğrencisine doğum günü hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğandan üniversite öğrencisine doğum günü hediyesi

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#Hediye#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Tuğçe Öktem

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